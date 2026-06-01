Sorpresa en la Selección argentina: Lionel Scaloni tomó una fuerte decisión antes del Mundial 2026

El entrenador de la albiceleste adoptó una importante determinación en la previa de la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los ayudantes del entrenador Lionel Scaloni en la Selección argentina, Roberto Ayala , expuso que los futbolistas del equipo se entrenarán por la tarde en Kansas City para atenuar el impacto de las altas temperaturas en esa ciudad de Estados Unidos, de cara al Mundial 2026.

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En diálogo con el sitio de la FIFA, Ayala señaló que el plantel practicará en un turno vespertino, debido al calor. "Ya sabíamos a lo que veníamos. Lo bueno es estar acá y hay que focalizarse en lo que viene. Nos aclimataremos los primeros días. Los entrenamientos serán por la tarde, cosa de que baje un poco la temperatura" , expresó.

En tal sentido, remarcó que la Selección argentina buscará el bicampeonato mundial, tras consagrarse en Qatar 2022: "No nos podemos quedar con lo hecho. El fútbol es lo que viene y los futbolistas transmiten eso, mientras que nosotros los acompañamos. Esperemos estar bien y a la altura. Sabemos que será un torneo un poco más largo y el que esté bien físicamente tendrá chances".

El búnker albiceleste se estableció en el Hotel Origin , un predio moderno que cuenta con reformas específicas para la comodidad de la delegación. A corta distancia del hotel, los deportistas realizarán los trabajos de campo en el complejo de alto rendimiento Sporting KC Training Centre .

El cronograma formal de actividades comenzó este lunes bajo las órdenes directas de Scaloni. Esta primera etapa de entrenamientos contemplará rutinas de alta exigencia destinadas a verificar el estado físico de cada uno de los futbolistas .

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El primer partido de preparación de la gira tendrá lugar el sábado 6 de junio contra Honduras en un escenario de Texas con capacidad para más de 100.000 espectadores. El segundo examen previo al torneo será el martes 9 de junio ante el seleccionado de Islandia en el estado de Alabama.

El debut formal en la competencia ecuménica se producirá el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. Posteriormente, la escuadra argentina jugará sus compromisos de la fase inicial ante Austria el lunes 22 y frente a Jordania el sábado 27 en la sede de Dallas.

La estrategia organizativa de la AFA estipula el regreso inmediato de los futbolistas a Kansas City luego de cada presentación en la cancha. Los vuelos de corta duración hacia las distintas sedes facilitarán el descanso idóneo del plantel, cuya permanencia en dicha ciudad está prevista hasta la instancia de cuartos de final.