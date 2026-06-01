1 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Sorpresa en la Selección argentina: Lionel Scaloni tomó una fuerte decisión antes del Mundial 2026

El entrenador de la albiceleste adoptó una importante determinación en la previa de la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Por
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

Uno de los ayudantes del entrenador Lionel Scaloni en la Selección argentina, Roberto Ayala, expuso que los futbolistas del equipo se entrenarán por la tarde en Kansas City para atenuar el impacto de las altas temperaturas en esa ciudad de Estados Unidos, de cara al Mundial 2026.

La llamativa coincidencia del capitán argentino.
Te puede interesar:

¿Cábala? El detalle de la habitación de Messi en Kansas que ilusiona a los hinchas para el Mundial 2026

En diálogo con el sitio de la FIFA, Ayala señaló que el plantel practicará en un turno vespertino, debido al calor. "Ya sabíamos a lo que veníamos. Lo bueno es estar acá y hay que focalizarse en lo que viene. Nos aclimataremos los primeros días. Los entrenamientos serán por la tarde, cosa de que baje un poco la temperatura", expresó.

En tal sentido, remarcó que la Selección argentina buscará el bicampeonato mundial, tras consagrarse en Qatar 2022: "No nos podemos quedar con lo hecho. El fútbol es lo que viene y los futbolistas transmiten eso, mientras que nosotros los acompañamos. Esperemos estar bien y a la altura. Sabemos que será un torneo un poco más largo y el que esté bien físicamente tendrá chances".

Selección en Kansas
La Selección argentina se prepara para el Mundial.

La Selección argentina se prepara para el Mundial.

El búnker albiceleste se estableció en el Hotel Origin, un predio moderno que cuenta con reformas específicas para la comodidad de la delegación. A corta distancia del hotel, los deportistas realizarán los trabajos de campo en el complejo de alto rendimiento Sporting KC Training Centre.

El cronograma formal de actividades comenzó este lunes bajo las órdenes directas de Scaloni. Esta primera etapa de entrenamientos contemplará rutinas de alta exigencia destinadas a verificar el estado físico de cada uno de los futbolistas.

El calendario de la Selecció argentina incluye partidos amistosos y la fase de grupos

El primer partido de preparación de la gira tendrá lugar el sábado 6 de junio contra Honduras en un escenario de Texas con capacidad para más de 100.000 espectadores. El segundo examen previo al torneo será el martes 9 de junio ante el seleccionado de Islandia en el estado de Alabama.

El debut formal en la competencia ecuménica se producirá el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. Posteriormente, la escuadra argentina jugará sus compromisos de la fase inicial ante Austria el lunes 22 y frente a Jordania el sábado 27 en la sede de Dallas.

La estrategia organizativa de la AFA estipula el regreso inmediato de los futbolistas a Kansas City luego de cada presentación en la cancha. Los vuelos de corta duración hacia las distintas sedes facilitarán el descanso idóneo del plantel, cuya permanencia en dicha ciudad está prevista hasta la instancia de cuartos de final.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los campeones del mundo, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes se aseguraron un lugar en el Mundial 2026

Listas confirmadas: todos los jugadores del fútbol argentino que jugarán el Mundial 2026

Leandro Paredes en la Selección argentina.

Bomba en la Selección argentina: se conoció la verdadera lesión de Leandro Paredes y no es un desgarro

El arquero de la Selección argentina, Dibu Martínez.

Dibu Martínez mostró su dedo fracturado antes del Mundial 2026 y causó preocupación

Enzo Fernández, una de las figuras del equipo de Scaloni.

La Selección argentina ya está en Kansas City para iniciar la preparación del Mundial 2026

La Selección argentina comenzará los entrenamientos este lunes de cara a los amistosos previo al debut del Mundial 2026

Las tiernas despedidas de las parejas de los jugadores de la Selección de cara al Mundial

La emotiva publicación del Dibu Martínez con su familia antes de partir rumbo a Estados Unidos

La emotiva publicación del "Dibu" Martínez con su familia antes de partir rumbo al Mundial

Rating Cero

Federico Bal y Barbie Vélez mantuvieron una relación hace una década que terminó en escándalo.

Barbie Vélez explotó contra Fede Bal: "Me generó el trauma más grande de mi vida"

Los Ángeles Azules y Pablo Lescano en el escenario del Movistar Arena. 

Tres noches, una sola fiesta: Los Ángeles Azules se despidieron de Buenos Aires a pura cumbia

Moria tuvo una cruda reacción al aire tras los resultados de la autopsia del cuerpo de Agostina.

El dolor de Moria Casán por el femicidio de Agostina Vega: "Siento un fracaso como sociedad"

Anuel AA vuelve a la Argentina

¿Pareja en crisis? Anuel AA apareció con otra mujer y desató los rumores de separación

El cantante de Turf habló sobre el conflicto con el jurado de Es mi sueño.

Joaquín Levinton rompió el silencio sobre los rumores de conflicto con Natalie Pérez

Cuanto antes se compre el abono, menor será el costo final.

Lollapalooza Argentina 2027: cuánto sale el pase por los tres días

últimas noticias

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia.

La Central Obrera Boliviana rechazó el diálogo con Rodrigo Paz Pereira y volvió a exigir su renuncia

Hace 13 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones Familiares de PNC, este martes 2 de junio

Hace 13 minutos
play

Escándalo de corrupción en Arsat: la Justicia investiga a "la banda de los mendocinos"

Hace 15 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump afirmó que "la próxima semana" podría concretarse un acuerdo con Irán

Hace 34 minutos
photoEnterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, martes 2 de junio

Hace 36 minutos