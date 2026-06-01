Reforma laboral: Federico Sturzenegger explicó cómo será el nuevo recibo de sueldo El ministro de Desregulación y Transformación del Estado detalló las modificaciones en el marco de la normativa aprobada en febrero por el Congreso. "Durante años se 'carancheó' la relación laboral", remarcó. Por Agregar C5N en









El Gobierno logró una victoria con la aprobación de la reforma laboral.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, detalló las modificaciones que se implementarán en los recibos de sueldo en el marco de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y luego aprobada por el Congreso en febrero. Además, diferenció la postura de la administración libertaria con anteriores gestiones y advirtió que "la mejor arma de la casta es el ocultamiento de sus privilegios".

En la red social X, Sturzenegger cargó contra los gobiernos predecesores por sus políticas laborales: "Un capítulo aparte merece el sinceramiento de la información incorporada por la Ley de Modernización Laboral 27.802 en el recibo de sueldo. Durante años se 'carancheó' la relación laboral, cargando costos que a la postre pagaba el empleado. Mucho bla bla de defender el trabajo y por atrás se aprovechaban para sacarle recursos al trabajador. Pero claro, la mejor arma de la casta es el ocultamiento de sus privilegios".

En este marco, explicó los cambios en los recibos de sueldo. "Entonces el recibo de sueldo estaba armado para que las castas empresariales-sindicales pudieran llevarse recursos sin que nadie supiera. El modelo de la casta que el presidente Javier Milei vino a cambiar. Ahora el recibo de sueldo, va a tener que detallar obligatoriamente el costo total que abona el empleador por cada puesto laboral, permitiendo en una simple lectura en cascada saber cuánto de lo que paga el empleador, recibe finalmente el trabajador", expresó.

Nuevos recibos de sueldo El recibo de sueldo publicado por Federico Sturzenegger. X (@fedesturze)

"Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible. ¡Viva la transparencia carajo! En un primer cuerpo se van a detallar todas las contribuciones que realiza el empleador sin importar el destino, incluyendo así por primera vez un sinceramiento total de los costos que se destinan no sólo a los organismos nacionales de la seguridad social, sino a los sindicatos, federaciones, entes o cualquier otro tipo de persona jurídica que reciba dinero del trabajador", agregó.

En tal sentido, añadió que "en el segundo cuerpo, estará el recibo como lo conocían hasta hoy, que arranca con el sueldo bruto, e incluye todos los descuentos hasta llegar a un salario neto (o de bolsillo). En el último espacio, se agrega una descomposición gráfica y total de la cuña fiscal y sindical. Se expone de forma incontrastable todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero. Con esto se sincera completamente el sistema: ahora el ciudadano sabe adónde va el fruto de su trabajo". También detalló la elaboración del documento. "La reglamentación exige (¡perdón liberales!) un diseño definido para la confección del recibo de sueldo. La imagen muestra cómo deberá ser el formato a usar en los nuevos recibos. Para el trabajador es una manera de saber que es lo que le sacan; usen esta información para defender su salario", expresó.