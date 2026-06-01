Treparon las acciones argentinas y el riesgo país cayó a 490 puntos básicos Los bonos soberanos en dólares ganaron terreno este lunes gracias al superávit cambiario local y al impulso global de las empresas tecnológicas. Por Agregar C5N en









Predominó el verde en la jornada financiera.

Las acciones y los bonos soberanos argentinos registraron alzas significativas este lunes en el mercado local y en Wall Street, un resultado que ubicó al riesgo país en 490 puntos básicos. El repunte financiero respondió a un saldo cambiario favorable para el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a una fuerte tracción del sector tecnológico global en el inicio de la semana.

El panel líder S&P Merval avanzó un 2,4% y se estableció en las 3.242.787,55 unidades. En la medición en moneda extranjera, el índice de referencia trepó un 2,2% hasta los 2.174,95 puntos, una cifra que representa el valor máximo para este indicador desde el 30 de enero de 2025.

En Nueva York, los recibos de depósito americanos (ADR) de empresas locales sostuvieron una tendencia alcista liderada por YPF con un incremento del 3,2%. En paralelo, los títulos de la deuda soberana en dólares anotaron mayorías de pizarras verdes y empujaron la caída del riesgo país, que tocó el segundo mínimo de la gestión actual.

El Banco Central reportó un superávit cambiario de u$s1.333 millones en abril, sustentado en un saldo positivo del comercio de bienes. Esta marca constituyó el primer resultado favorable para la autoridad monetaria desde septiembre del año pasado.

El contexto internacional y regional influyó sobre el comportamiento de los activos emergentes En el plano global, los anuncios de la firma Nvidia sobre un nuevo procesador de inteligencia artificial y su alianza con Microsoft sostuvieron las alzas de la jornada. Estas novedades de las empresas tecnológicas compensaron la tensión por los ataques militares recíprocos entre Irán y Estados Unidos, además del incremento del 3% en el precio del petróleo.