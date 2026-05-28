28 de mayo de 2026 Inicio
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Luz Tito de Gran Hermano respondió a los que la cuestionan por viajar en colectivo: "¿Están locos? Todo fake"

La ex participante, no soportó los rumores y le habló directamente a sus seguidores, "¿como me voy a subir ahí? están locos".

Por
Luz Tito

Luz Tito, de Gran Hermano

La ex Gran Hermano Luz Tito recibió duras críticas luego de que una foto de ella viajando en colectivo se viralizó, tras esto ella se pronunció en las redes.

La elegida para reingresar a la casa es Solange.
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No hay duda de que las redes son crueles con los participantes que tras abandonar la casa retoman una vida normal. Este es el caso de Luz, quien fue parte de la temporada 2025 de Gran Hermano. En las ultimas horas un usuario publicó una supuesta foto de ella viajando en colectivo, con un durísimo mensaje, “La que sube fotos en Europa y hoteles cinco estrellas”, sentencio.

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La foto de Luz Tito viajando en colectivo que se viralizó.

La foto de Luz Tito viajando en colectivo que se viralizó.

Qué dijo Luz, su contundente mensaje

Tras la publicación, que obtuvo más de cuatro millones de visualizaciones, Luz salió a dar la cara y respondió con un tono que no es habitual en ella, “¿Pero cómo yo voy a hacer eso, por Dios? Esto es IA total. ¿Ustedes se piensan que yo me voy a subir? Estás loca de la cabeza. Estás enferma. El público está ahí y yo tan expuesta. Es IA total. ¿No te enteraste que existe la IA? Mentira. Todo fake. Estás loca. Me muero y me vuela la cabeza si vos te subiste alguna vez a eso", escribió, con cierta ironía.

Luz Tito Gran Hermano

Si bien hasta el momento no se sabe si esa respuesta fue en tono de broma, lo cierto es que Luz quedó en el centro de varios comentarios que cuestionaban su paso por la casa. “¿Salió tercera y no se pudo comprar un auto con la plata que ganó?”, escribió un usuario. Sin embargo, otros no le vieron nada de malo a la situación y salieron a defenderla, incluso recordando que ella ya era una figura pública antes del reality. “Qué hermoso ver a semejante belleza viajando en colectivo” y “Reina humilde”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Uno de los ex compañeros de la casa que salió a bancarla fue Nano Vaschetto, “No sabés la bronca que me da. A vos, pedazo de pelo duro y pata sucia te cuento que cuando salís de Gran Hermano no ganás plata. La fama o la televisión no trae dinero. A nadie”, declaró furioso, en un video que compartió en TikTok.

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