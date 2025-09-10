Marcelo Tinelli vuelve a la televisión: ¿El Trece quiere otro Bailando? El conductor regresará al canal donde mejor le fue en los últimos años y con el claro objetivo de ganar el rating nocturno.







Marcelo Tinelli volverá a El Trece luego de varios años en América TV. Redes sociales

El conductor Marcelo Tinelli volverá a la televisión de la mano de El Trece y hay mucha expectativa por lo que será su vuelta al canal que más éxito le trajo de la mano del Bailando por un sueño, por lo que se deberá esperar para conocer cuál será el nuevo rumbo elegido para pelear por el rating tras su salida de América TV.

Esta información fue brindada por Pampito en el programa televisivo Puro Show, el cual pertenece a El Trece y deja en evidencia que la información es de primera mano. "Voy a contar una bomba, agárrense fuerte, no es una bomba de pasillo, es algo que es 100% real, está ocurriendo, después veremos si se concreta o no, tengo muy buenas fuentes, como siempre", expresó.

Tras mucha incertidumbre, Pampito reveló: "Ese canal de televisión donde podría ir Marcelo Tinelli, si todo sigue como va encaminado, sería El Trece. Sería algo similar a lo que fue en su momento Ritmo de la noche, no el Bailando. Sería una vez por semana". Con estas palabras, anticipó que no volverá con el formato que sobrexplotó en los últimos años.

Embed - ¡BOMBAZO TELEVISIVO! Marcelo Tinelli volvería a la conducción con un programa en eltrece Ritmo de la noche fue un programa de juegos, bromas, cámaras sorpresa y números musicales emitido entre 1991 y 1994 por Telefe y contó con su propio tema homónimo interpretado por el grupo The Sacados. Además de un sinfín de estrellas de la música nacional, el show contó con visitas internacionales como Bon Jovi, Kiss, Luis Miguel y Ricky Martin.

