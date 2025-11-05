IR A
Soledad Aquino destrozó a Paula Robles en medio de la pelea de los Tinelli: "Ella destrozó mi familia"

La madre de Micaela y Candelaria rompió el silencio luego de la interna que se dio tras la denuncia de Juanita y no tuvo reparo al opinar sobre ella.

Soledad Aquino destrozó a Paula Robles.

Soledad Aquino destrozó a Paula Robles.

En medio de una interna familiar de los Tinelli, Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria, opinó sin filtros sobre Paula Robles, madre de Francisco y Juana, y consideró que fue la responsable de haber destruido la familia.

La demanda que presentó Gustavo Scaglione contra Marcelo Tinelli por una deuda millonaria

En cuanto a la supuesta pelea entre Juana y Candelaria, consideró que se trata de “celos”.“Yo soy perfil bajo, pero si una de mis hijas dijera que está amenazada de algo, me muero. Mis hijas serían incapaces de hacer algo así (denunciar). Está en otra”, indicó en América.

Fue entonces que disparó: “Yo no le creo a Juanita (Tinelli) que lo que ella dice sea cierto. Lo inventó para llamar la atención del padre. La mamá no es digna de mi afecto y cariño. Solo me importan mis hijas y rescatarlas de esto que me parece de terror".

El periodista Santiago Sposato le preguntó directamente: “¿Vos pensás que Paula Robles destrozó tu familia?”, y Aquino respondió: “Es fuerte lo que estás diciendo, pero sí. No hablo más porque se me va a venir el mundo abajo”.

Pero luego de la entrevista, Soledad utilizó sus redes sociales y publicó un posteo: "Me arrepiento como católica que soy de haber opinado en algo que no me incumbe. Solo me importa la integridad moral y espiritual de mis hijas. Y a los que me agreden, me maltratan injustamente, les pido de rodillas. No me hagan daño".

