Escándalo de coimas en discapacidad: Diego Spagnuolo se desligó de los audios y aseguró que "son falsos" El abogado Mauricio D’Alessandro, nuevo representante legal del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presentó en la Cámara Federal y aseguró que los famosos audios de su cliente están hechos por inteligencia artificial. Por







Spagnuolo como ex titular de la ANDIS

El nuevo defensor de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pidió a la Cámara Federal que se anule la causa en la que se denunciaron supuestas coimas, al afirmar que los audios que iniciaron el caso son “falsos” o “fueron manipulados” o que hubo “espionaje ilegal” sobre el exfuncionario.

En una audiencia clave antes de que la Cámara defina sobre la continuidad o no del caso, el abogado Mauricio D’ Alessandro, flamante defensor de Spagnuolo, aseguró que el exfuncionario le dijo que los audios están editados o realizados con IA , y que esa no es su voz.

También deslizó que Spagnuolo podría haber sido víctima de espionaje ilegal, y que de cualquier manera se violó su intimidad.

La causa se inició con audios supuestamente atribuidos a Spagnuolo en los que se hablaba de un sistema de retornos en compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker. En los audios quedaron involucrados Karina Milei, y su mano derecha Eduardo “Lule” Menem, entre otros.

A partir de la denuncia, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello ordenaron numerosas medidas probatorias, allanamientos en los que se secuestró documentación, teléfonos celulares, entre otros elementos,