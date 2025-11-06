7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dua Lipa fue a cenar a una parrilla en Villa Crespo: pidió mollejas y chinchulines

La estrella del pop aprovechó a pasear por la Ciudad y cenar junto a sus padres y hermana en un exclusivo restaurant porteño.

Por
Dua Lipa se presentará en el Estadio Monumental el 7 y 8 de noviembre.

Dua Lipa se presentará en el Estadio Monumental el 7 y 8 de noviembre.

Redes sociales

Dua Lipa, la estrella del pop británica que este fin de semana se presentará en la Ciudad de Buenos Aires, aprovechó su noche porteña libre y fue a cenar el miércoles a una parrilla argentina ubicada en el barrio de Villa Crespo.

Dua Lipa volvió a Argentina para sus shows en River Plate.
Te puede interesar:

Se confirmó la telonera de Dua Lipa y hay polémica: cuándo abren las puertas del estadio de River

Junto a su padre, madre y hermana, la cantante asistió al exclusivo restaurant Madre Roja, en el que degustaron diferentes cortes de carne. Entre ellos, un Wagyu y otro de vaquillona. Pero también aprovecharon para probar algunos de los clásicos nacionales de la parrilla: chinchulines, mollejas, tortilla y acompañaron con papas fritas.

"Conocieron bastante sobre nuestra propuesta, se les explicó el tipo de producto que ofrecemos y se mostraron muy interesados", contaron desde Madre Roja. Además, agregaron que los otros clientes del local permitieron que la artista y su familia pudieran disfrutar la cena en un clima distendido. "La gente fue muy respetuosa, nadie molestó, todo se desarrolló con total normalidad”, sostuvieron.

Dua Lipa se encuentra en Argentina desde comienzos de esta semana porque se presentará este viernes 7 y sábado 8 de noviembre para dar dos shows en el Estadio Monumental. Antes de sus multitudinarios conciertos, la estrella del pop aprovechó para recorrer la Ciudad de Buenos Aires y degustar uno de los manjares nacionales: un buen asado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La comunidad LGBTIQ+ deliró tras la proyección del mensajes de Dua Lipa.

El mensaje de Dua Lipa que enloqueció a sus fans en la Marcha del Orgullo: "Siempre voy a estar a su lado"

Rating Cero

La imagen de la actriz junto a un hombre se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"Parece uno de los Ortega": Gimena Accardi compartió una foto sugerente con un misterioso hombre

Dua Lipa volvió a Argentina para sus shows en River Plate.

Se confirmó la telonera de Dua Lipa y hay polémica: cuándo abren las puertas del estadio de River

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.
play

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

últimas noticias

Dua Lipa se presentará en el Estadio Monumental el 7 y 8 de noviembre.

Dua Lipa fue a cenar a una parrilla en Villa Crespo: pidió mollejas y chinchulines

Hace 1 hora
Molina se agarra la cabeza tras errar dos penales seguidos en la final.

El desgarrador mensaje del jugador de Argentinos que erró dos penales en la final de la Copa Argentina: "No tengo fuerzas"

Hace 1 hora
A la escuela tuvo que asistir una ambulancia para atender a varias personas que presentaron golpes y crisis nerviosas.

Video: un grupo de madres protagonizó una batalla campal en el patio de un colegio secundario

Hace 2 horas
Elon Musk multiplicará por 17.000 veces su actual sueldo de U$S 59 millones

Elon Musk cobrará un billón de dólares por dirigir Tesla durante los próximos 10 años

Hace 2 horas
Franco Colapinto tiene 22 años.

Alpine anunciaría a Colapinto como piloto para 2026 en el GP de Brasil: el sugerente posteo de la cuenta oficial

Hace 2 horas