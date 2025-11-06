Dua Lipa fue a cenar a una parrilla en Villa Crespo: pidió mollejas y chinchulines La estrella del pop aprovechó a pasear por la Ciudad y cenar junto a sus padres y hermana en un exclusivo restaurant porteño. Por







Dua Lipa se presentará en el Estadio Monumental el 7 y 8 de noviembre. Redes sociales

Dua Lipa, la estrella del pop británica que este fin de semana se presentará en la Ciudad de Buenos Aires, aprovechó su noche porteña libre y fue a cenar el miércoles a una parrilla argentina ubicada en el barrio de Villa Crespo.

Junto a su padre, madre y hermana, la cantante asistió al exclusivo restaurant Madre Roja, en el que degustaron diferentes cortes de carne. Entre ellos, un Wagyu y otro de vaquillona. Pero también aprovecharon para probar algunos de los clásicos nacionales de la parrilla: chinchulines, mollejas, tortilla y acompañaron con papas fritas.

"Conocieron bastante sobre nuestra propuesta, se les explicó el tipo de producto que ofrecemos y se mostraron muy interesados", contaron desde Madre Roja. Además, agregaron que los otros clientes del local permitieron que la artista y su familia pudieran disfrutar la cena en un clima distendido. "La gente fue muy respetuosa, nadie molestó, todo se desarrolló con total normalidad”, sostuvieron.