Dua Lipa fue a cenar a una parrilla en Villa Crespo: pidió mollejas y chinchulines

Dua Lipa, la estrella del pop británica que este fin de semana se presentará en la Ciudad de Buenos Aires, aprovechó su noche porteña libre y fue a cenar el miércoles a una parrilla argentina ubicada en el barrio de Villa Crespo.
Junto a su padre, madre y hermana, la cantante asistió al exclusivo restaurant Madre Roja, en el que degustaron diferentes cortes de carne. Entre ellos, un Wagyu y otro de vaquillona. Pero también aprovecharon para probar algunos de los clásicos nacionales de la parrilla: chinchulines, mollejas, tortilla y acompañaron con papas fritas.
"Conocieron bastante sobre nuestra propuesta, se les explicó el tipo de producto que ofrecemos y se mostraron muy interesados", contaron desde Madre Roja. Además, agregaron que los otros clientes del local permitieron que la artista y su familia pudieran disfrutar la cena en un clima distendido. "La gente fue muy respetuosa, nadie molestó, todo se desarrolló con total normalidad”, sostuvieron.
Dua Lipa se encuentra en Argentina desde comienzos de esta semana porque se presentará este viernes 7 y sábado 8 de noviembre para dar dos shows en el Estadio Monumental. Antes de sus multitudinarios conciertos, la estrella del pop aprovechó para recorrer la Ciudad de Buenos Aires y degustar uno de los manjares nacionales: un buen asado.