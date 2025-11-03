IR A
La contundente decisión de Guillermina Valdés por el escándalo Tinelli: "Medidas de seguridad por Lolo"

La actriz y modelo, madre del hijo menor del conductor, optó por actuar rápido luego de la polémica situación familiar.

Guillermina Valdés tomó una contudente decisión con Lolo por el conflicto de Marcelo Tinelli.

Redes sociales
HelloLola lanzó Turria Luv
HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

A través del programa televisivo Puro Show, la actriz y panelista Angie Balbiani reveló: "Me dicen del círculo de Guillermina que ella tomaría medidas de seguridad por su hijo menor Lolo". Así, el conflicto estaría vinculado directamente a Marcelo Tinelli, ya que no debería haber ningún problema con él en teoría.

Luego, Pochi de Gossipeame agregó un detalle sobre la publicación de Juanita Tinelli: "Más allá de que ella recibió una amenaza, lo más fuerte fue el descargo hacia el padre. Dijo que lo ama, pero que no está de acuerdo hace años con un montón de cosas que hace". Con esto, el escándalo familiar parece haber llegado a su pico y se desconoce cuál será el desenlace.

Mica Tinelli sorprendió con sus palabras en medio de la interna familiar.

