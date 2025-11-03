A través del programa televisivo Puro Show, la actriz y panelista Angie Balbiani reveló: "Me dicen del círculo de Guillermina que ella tomaría medidas de seguridad por su hijo menor Lolo". Así, el conflicto estaría vinculado directamente a Marcelo Tinelli, ya que no debería haber ningún problema con él en teoría.
Luego, Pochi de Gossipeame agregó un detalle sobre la publicación de Juanita Tinelli: "Más allá de que ella recibió una amenaza, lo más fuerte fue el descargo hacia el padre. Dijo que lo ama, pero que no está de acuerdo hace años con un montón de cosas que hace". Con esto, el escándalo familiar parece haber llegado a su pico y se desconoce cuál será el desenlace.
