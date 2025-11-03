La contundente decisión de Guillermina Valdés por el escándalo Tinelli: "Medidas de seguridad por Lolo" La actriz y modelo, madre del hijo menor del conductor, optó por actuar rápido luego de la polémica situación familiar.







Guillermina Valdés tomó una contudente decisión con Lolo por el conflicto de Marcelo Tinelli. Redes sociales

En medio del escándalo familiar viral de Juanita Tinelli, la actriz y modelo Guillermina Valdés tomó una contundente medida contra Marcelo Tinelli, algo que rápidamente recorrió las redes sociales y dejó muy mal parado al histórico conductor de la televisión.

A través del programa televisivo Puro Show, la actriz y panelista Angie Balbiani reveló: "Me dicen del círculo de Guillermina que ella tomaría medidas de seguridad por su hijo menor Lolo". Así, el conflicto estaría vinculado directamente a Marcelo Tinelli, ya que no debería haber ningún problema con él en teoría.

Luego, Pochi de Gossipeame agregó un detalle sobre la publicación de Juanita Tinelli: "Más allá de que ella recibió una amenaza, lo más fuerte fue el descargo hacia el padre. Dijo que lo ama, pero que no está de acuerdo hace años con un montón de cosas que hace". Con esto, el escándalo familiar parece haber llegado a su pico y se desconoce cuál será el desenlace.

Embed - Aseguran que Guillermina Valdés tomará medidas de seguridad tras la amenaza de muerte a Juana Ante esto, la modelo Paula Robles, madre de los hijos de Marcelo Tinelli, se pronunció al respecto y compartió una profunda reflexión en sus redes sociales. Esta situación no hizo más que avivar la llama de los rumores y el escándalo todavía parece muy lejos de quedar esclarecido en el corto plazo.

