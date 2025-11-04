La demanda que presentó Gustavo Scaglione contra Marcelo Tinelli por una deuda millonaria Un fallo del Juzgado Civil y Comercial de Rosario de junio de 2024 ordenó ejecutar a Marcelo Tinelli y a Laflia Contenidos por más de cuatro millones de dólares en favor de Gustavo Scaglione, accionista de América y dueño de Telefe. Por







Marcelo Tinelli y Gustavo Scaglione.

La denuncia por amenazas que realizó Juanita Tinelli reavivó un viejo conflicto económico entre su padre, Marcelo Tinelli, y Gustavo Scaglione, empresario rosarino y accionista de América y Telefe. La disputa gira en torno a una deuda millonaria que el conductor mantiene desde hace años y que fue objeto de un fallo judicial en 2024.

En junio de ese año, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Rosario ordenó avanzar con la ejecución contra Tinelli y su productora, Laflia Contenidos S.A., por un monto de 4.038.734,54 dólares, más intereses, hasta que Scaglione, parte actora en la causa, recupere la totalidad del dinero. La resolución también impuso las costas del proceso al conductor televisivo.

El origen de la deuda se remonta a 2016, cuando Tinelli habría solicitado un crédito de seis millones de dólares a la Asociación Mutual 29 de Noviembre, de Rosario, para cubrir compromisos financieros vinculados a San Lorenzo de Almagro. Años después, Scaglione adquirió ese pasivo y comenzó las acciones legales para cobrarlo.

Consultado recientemente, el empresario desmintió cualquier vinculación con la denuncia de amenazas y anunció que demandará por difamación. “De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli. Ya le pasé todo a mis abogados para que se ocupen. Ahora voy a ejecutarle todo”, sostuvo Scaglione, en referencia a la deuda que mantiene con el conductor.

El caso, que combina intereses empresariales, vínculos mediáticos y disputas judiciales, sigue abierto. Mientras la Justicia avanza por la vía civil en la ejecución del fallo, la denuncia penal de Juanita Tinelli agrega un nuevo capítulo al enfrentamiento entre dos figuras de peso en el mapa mediático argentino.