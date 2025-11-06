Video: un grupo de madres protagonizó una batalla campal en el patio de un colegio secundario

Una pelea entre jóvenes de la Escuela Secundaria N° 14 de la localidad bonaerense de José C. Paz terminó en una violenta batalla campal entre las madres de los estudiantes y en pleno patio del colegio, este jueves por la mañana.
El episodio comenzó a partir de una pelea entre dos alumnas. Pero la situación rápidamente escaló a los forcejeos y golpes de puño entre varios adultos en la Escuela Secundaria N° 14 de José C. Paz.
Según las grabaciones de diferentes testigos que se encontraron en la brutal escena, dos chicas se enfrentaron a golpes de puño, mientras unos chicos intentaban separarlas y otros tan solo huían.
De pronto, una de las madres de las alumnas comenzó a forcejear con otra. Este fue el desencadenante de la batalla campal entre las estudiantes y los adultos que protagonizaron en esta escuela secundaria de José C. Paz, ubicada en el barrio Frino.
Entre los gritos, se escucharon pedidos para llamar a la policía. Las imágenes viralizadas mostraron empujones, golpes y coridas frente a los alumnos que habían quedado atónitos ante semejante hecho de violencia. Incluso, un adulto huyó de la brutal pelea con un bebé en sus brazos.
Mientras varias mujeres se tiraban del pelo entre sí y los docentes y directivos intentaban separarlas, llegó personal de la Patrulla Urbana y el servicio de emergencias para descomprimir la situación violenta. También asistió al lugar una ambulancia que asistió a varias personas que presentaron golpes y crisis nerviosas.
Desde la dirección del establecimiento confirmaron que el incidente se originó por una disputa previa entre dos alumnas y que se elaborará un informe para elevar a la Jefatura Distrital.