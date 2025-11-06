7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: un grupo de madres protagonizó una batalla campal en el patio de un colegio secundario

El episodio comenzó a partir de una pelea entre dos alumnas. Pero la situación rápidamente escaló a los forcejeos y golpes de puño entre varios adultos en la Escuela Secundaria N° 14 de José C. Paz.

Por
A la escuela tuvo que asistir una ambulancia para atender a varias personas que presentaron golpes y crisis nerviosas.

A la escuela tuvo que asistir una ambulancia para atender a varias personas que presentaron golpes y crisis nerviosas.

Una pelea entre jóvenes de la Escuela Secundaria N° 14 de la localidad bonaerense de José C. Paz terminó en una violenta batalla campal entre las madres de los estudiantes y en pleno patio del colegio, este jueves por la mañana.

Suspendieron la licencia de  conducir de la joven agredida en Villa del Parque.
Te puede interesar:

Suspendieron la licencia de la joven agredida en Villa del Parque: manejaba a 150 km/h y sin patente trasera

Según las grabaciones de diferentes testigos que se encontraron en la brutal escena, dos chicas se enfrentaron a golpes de puño, mientras unos chicos intentaban separarlas y otros tan solo huían.

De pronto, una de las madres de las alumnas comenzó a forcejear con otra. Este fue el desencadenante de la batalla campal entre las estudiantes y los adultos que protagonizaron en esta escuela secundaria de José C. Paz, ubicada en el barrio Frino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inforbanodiario/status/1986575381797683321&partner=&hide_thread=false

Entre los gritos, se escucharon pedidos para llamar a la policía. Las imágenes viralizadas mostraron empujones, golpes y coridas frente a los alumnos que habían quedado atónitos ante semejante hecho de violencia. Incluso, un adulto huyó de la brutal pelea con un bebé en sus brazos.

Mientras varias mujeres se tiraban del pelo entre sí y los docentes y directivos intentaban separarlas, llegó personal de la Patrulla Urbana y el servicio de emergencias para descomprimir la situación violenta. También asistió al lugar una ambulancia que asistió a varias personas que presentaron golpes y crisis nerviosas.

Desde la dirección del establecimiento confirmaron que el incidente se originó por una disputa previa entre dos alumnas y que se elaborará un informe para elevar a la Jefatura Distrital.

Noticias relacionadas

Abril Romero Miranda permanece desaparecida.

Una adolescente de 17 años desapareció hace casi dos meses y hubo allanamientos en Salta

El hombre de 26 años fue detenido tras un operativo.

Su madre le reclamó que busque trabajo y casi la mata: fue detenido un año después

Angelina le pidió el divorcio a Brad el 19 de septiembre de 2016.

Brad Pitt demandó a su ex esposa Angelina Jolie por U$S 35 millones

El nuevo local gastronómico está ubicado en La Pampa y Virrey Vértiz.

McDonald's desembarca en el Barrio Chino de Belgrano con un local único y temático

play

Esmeralda Mitre, sobre su encuentro con Cristina Kirchner: "Me dijo que mi vida era de película"

La jueza Makintach pidió declarar de manera espontánea.

La jueza Makintach declaró en el jury en su contra: "Hubo un escarnio mediático"

Rating Cero

La imagen de la actriz junto a un hombre se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"Parece uno de los Ortega": Gimena Accardi compartió una foto sugerente con un misterioso hombre

Dua Lipa volvió a Argentina para sus shows en River Plate.

Se confirmó la telonera de Dua Lipa y hay polémica: cuándo abren las puertas del estadio de River

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.
play

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

últimas noticias

Dua Lipa se presentará en el Estadio Monumental el 7 y 8 de noviembre.

Dua Lipa fue a cenar a una parrilla en Villa Crespo: pidió mollejas y chinchulines

Hace 1 hora
Molina se agarra la cabeza tras errar dos penales seguidos en la final.

El desgarrador mensaje del jugador de Argentinos que erró dos penales en la final de la Copa Argentina: "No tengo fuerzas"

Hace 1 hora
A la escuela tuvo que asistir una ambulancia para atender a varias personas que presentaron golpes y crisis nerviosas.

Video: un grupo de madres protagonizó una batalla campal en el patio de un colegio secundario

Hace 2 horas
Elon Musk multiplicará por 17.000 veces su actual sueldo de U$S 59 millones

Elon Musk cobrará un billón de dólares por dirigir Tesla durante los próximos 10 años

Hace 2 horas
Franco Colapinto tiene 22 años.

Alpine anunciaría a Colapinto como piloto para 2026 en el GP de Brasil: el sugerente posteo de la cuenta oficial

Hace 2 horas