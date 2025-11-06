Video: un grupo de madres protagonizó una batalla campal en el patio de un colegio secundario El episodio comenzó a partir de una pelea entre dos alumnas. Pero la situación rápidamente escaló a los forcejeos y golpes de puño entre varios adultos en la Escuela Secundaria N° 14 de José C. Paz. Por







A la escuela tuvo que asistir una ambulancia para atender a varias personas que presentaron golpes y crisis nerviosas.

Una pelea entre jóvenes de la Escuela Secundaria N° 14 de la localidad bonaerense de José C. Paz terminó en una violenta batalla campal entre las madres de los estudiantes y en pleno patio del colegio, este jueves por la mañana.

Según las grabaciones de diferentes testigos que se encontraron en la brutal escena, dos chicas se enfrentaron a golpes de puño, mientras unos chicos intentaban separarlas y otros tan solo huían.

De pronto, una de las madres de las alumnas comenzó a forcejear con otra. Este fue el desencadenante de la batalla campal entre las estudiantes y los adultos que protagonizaron en esta escuela secundaria de José C. Paz, ubicada en el barrio Frino.

José C. Paz



Batalla campal de madres dentro de la Secundaria N°14 del barrio Frino



Una discusión entre alumnas derivó en golpes entre varias madres en el patio



Docentes intervinieron y hubo asistencia médica



Batalla campal de madres dentro de la Secundaria N°14 del barrio Frino

Una discusión entre alumnas derivó en golpes entre varias madres en el patio

Docentes intervinieron y hubo asistencia médica

Las autoridades evalúan sanciones y medidas pic.twitter.com/HJDApedWbN — INFORBANO (@Inforbanodiario) November 6, 2025 Entre los gritos, se escucharon pedidos para llamar a la policía. Las imágenes viralizadas mostraron empujones, golpes y coridas frente a los alumnos que habían quedado atónitos ante semejante hecho de violencia. Incluso, un adulto huyó de la brutal pelea con un bebé en sus brazos.

Mientras varias mujeres se tiraban del pelo entre sí y los docentes y directivos intentaban separarlas, llegó personal de la Patrulla Urbana y el servicio de emergencias para descomprimir la situación violenta. También asistió al lugar una ambulancia que asistió a varias personas que presentaron golpes y crisis nerviosas.