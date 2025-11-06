Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija La madre de la mujer desaparecida desde 2002 dio detalles de la comunicación y la imagen que recibió. “Me mandaron una foto, es horrorosa la situación de esa mujer. Es como que me clavaron un puñal en el pecho”, relató la mujer. Por







Susana Trimarco madre de Marita Verón: "Supuestamente es mi hija"

A 23 años de la desaparición de Marita Verón, su causa dio un giro inesperado en las últimas horas. Es que su madre, Susana Trimarco, dio estremecedoras novedades sobre el paradero de su hija. La mujer reveló que recibió un llamado telefónico, en el que le indicaron que la mujer podría estar en Paraguay. “Anoche, a la una y media de la mañana, recibí una noticia de un pueblo donde apareció una persona que está perdida y que anda comiendo de los basurales, que supuestamente es mi hija”, reveló en una nota televisiva.

Durante una entrevista con El Avispero, la mamá de Verón contó que también se comunicaron con la Fundación María de los Ángeles, que ella misma preside, para que investiguen la pista. Al respecto, la mujer se mostró conmocionada y admitió: “No pude dormir, me mandaron una foto que no la quiero presentar porque es horrorosa la situación de esa mujer, que para mí, como madre, es como que me clavaron un puñal en el pecho”.

“No puedo dormir pensando que, con la fundación ayudo a miles de mujeres, y que supuestamente mi hija esté como una persona indigente comiendo de la basura”, agregó, angustiada.

Embed #AHORA #EXCLUSIVO "SERÍA MI HIJA” SUSANA TRIMARCO AFIRMÓ QUE SU HIJA, MARITA VERÓN, ESTARÍA EN PARAGUAY



Trimarco en El Avispero aseguró que su hija podría estar en Asunción, Paraguay, según un dato que le llegó.



”Recibí una noticia donde apareció una persona que está… pic.twitter.com/a2HMUhGypF — El Avispero (@ElAvisperoOk) November 6, 2025 Por otro lado, respecto a la causa señaló que los abogados pondrán en conocimiento a la Justicia Federal, ya que “dentro de la causa están los ADN, las huellas dactilares de mi hija para que verifiquemos, porque tenemos que investigar”. “Por otro lado, a mi hija la están buscando en los cementerios, los antropólogos la están buscando”, señaló.

“Imaginate mi situación, te dicen una cosa, te dicen la otra. Es una manipulación psicológica que sufrimos todas las madres que tenemos esta situación tan terrible”, indicó y agregó: “Vamos a investigar. Llamaron varias veces, con mucha insistencia. Escribieron en la página de la Fundación. Tenemos que investigar si es o no es mi hija porque está en unas condiciones inhumanas. Es piel y hueso esa persona”.

Cómo es el caso de Marita Verón María de los Ángeles “Marita” Verón desapareció el 3 de abril de 2002, cuando tenía 23 años, en Tucumán. Su caso fue relacionado con la trata de personas y la prostitución forzada, concentrando la atención pública y una amplia cobertura de los medios de comunicación. La investigación y proceso judicial inició el 8 de febrero de 2012 a raíz de la desaparición. La referencia al proceso es caso n.º 23554/2002, y el nombre del caso es "Tomás Benjamín Aranda y otros s/ Privación Ilegítima de la Libertad y Promoción de la Prostitución en Concurso Víctima, María de los Ángeles Verón". Sus padres, la investigación policial y los sucesivos fiscales que intervinieron en la causa han sostenido que se trató de un secuestro con fines de trata de personas para la prostitución, identificando a varios sospechosos.