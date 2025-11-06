6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

La madre de la mujer desaparecida desde 2002 dio detalles de la comunicación y la imagen que recibió. “Me mandaron una foto, es horrorosa la situación de esa mujer. Es como que me clavaron un puñal en el pecho”, relató la mujer.

Por
Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Susana Trimarco madre de Marita Verón: "Supuestamente es mi hija"

A 23 años de la desaparición de Marita Verón, su causa dio un giro inesperado en las últimas horas. Es que su madre, Susana Trimarco, dio estremecedoras novedades sobre el paradero de su hija. La mujer reveló que recibió un llamado telefónico, en el que le indicaron que la mujer podría estar en Paraguay. “Anoche, a la una y media de la mañana, recibí una noticia de un pueblo donde apareció una persona que está perdida y que anda comiendo de los basurales, que supuestamente es mi hija”, reveló en una nota televisiva.

Te puede interesar:

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Durante una entrevista con El Avispero, la mamá de Verón contó que también se comunicaron con la Fundación María de los Ángeles, que ella misma preside, para que investiguen la pista. Al respecto, la mujer se mostró conmocionada y admitió: “No pude dormir, me mandaron una foto que no la quiero presentar porque es horrorosa la situación de esa mujer, que para mí, como madre, es como que me clavaron un puñal en el pecho”.

“No puedo dormir pensando que, con la fundación ayudo a miles de mujeres, y que supuestamente mi hija esté como una persona indigente comiendo de la basura”, agregó, angustiada.

Embed

Por otro lado, respecto a la causa señaló que los abogados pondrán en conocimiento a la Justicia Federal, ya que “dentro de la causa están los ADN, las huellas dactilares de mi hija para que verifiquemos, porque tenemos que investigar”. “Por otro lado, a mi hija la están buscando en los cementerios, los antropólogos la están buscando”, señaló.

“Imaginate mi situación, te dicen una cosa, te dicen la otra. Es una manipulación psicológica que sufrimos todas las madres que tenemos esta situación tan terrible”, indicó y agregó: “Vamos a investigar. Llamaron varias veces, con mucha insistencia. Escribieron en la página de la Fundación. Tenemos que investigar si es o no es mi hija porque está en unas condiciones inhumanas. Es piel y hueso esa persona”.

Cómo es el caso de Marita Verón

María de los Ángeles “Marita” Verón desapareció el 3 de abril de 2002, cuando tenía 23 años, en Tucumán. Su caso fue relacionado con la trata de personas y la prostitución forzada, concentrando la atención pública y una amplia cobertura de los medios de comunicación.

La investigación y proceso judicial inició el 8 de febrero de 2012 a raíz de la desaparición. La referencia al proceso es caso n.º 23554/2002, y el nombre del caso es "Tomás Benjamín Aranda y otros s/ Privación Ilegítima de la Libertad y Promoción de la Prostitución en Concurso Víctima, María de los Ángeles Verón".

Sus padres, la investigación policial y los sucesivos fiscales que intervinieron en la causa han sostenido que se trató de un secuestro con fines de trata de personas para la prostitución, identificando a varios sospechosos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Así fue el brutal ataque a machetazos a una veterinaria en Córdoba

play

Una mujer fue baleada cuando navegaba en Escobar: los isleños, en la mira

Una mujer murió en un incendio en Palermo.

Incendio en un edificio en Palermo: una mujer murió y al menos cinco personas fueron asistidas

La veterinaria Rosa Saturno fue herida en su cabeza.

Brutal ataque en Córdoba: una veterinaria fue agredida con una tenaza en la cabeza

El jefe de la barrabrava de Gimnasia La Plata sufrió un accidente.

La Plata: el jefe de la barra de Gimnasia chocó con su moto y debió ser asistido

play

Los estremecedores audios con los que Ricardo Zerda instigaba a la influencer Karen Robles al suicidio

Rating Cero

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.
play

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Salió el primer trailer del documental Lali: la que le gana al tiempo de Netflix

Salió el primer trailer del documental "Lali: la que le gana al tiempo" de Netflix

¿Bizarrap le pone fin a la sessions?

El enigmático número de la exitosa canción de Bizarrap y Daddy Yankee: ¿se terminan las "sessions"?

A los 42 años, el actor mostró su físico actual en redes, junto a un mensaje sobre disciplina y perseverancia.

La impresionante transformación de Alan Richson: así se veía de más joven

Daddy Yankee estuvo en 2009 en La Bombonera para grabar el video de su canción Grito Mundial 

Daddy Yankee recordó su paso por Boca junto a Davoo y Bizarrap: su confesión sobre La 12

últimas noticias

Este auto se fabricó a partir del Lamborghini Diablo.

¿Sabías que existe un Lamborghini con un llamativo nombre que alcanza los más de 300 km/h?

Hace 12 minutos
Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

Hace 25 minutos
Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

Hace 34 minutos
El dólar oficial recupera valores de la semana pasada tras el alza del lunes.

El dólar se estabiliza y por segunda jornada jornada consecutiva cotiza por debajo de los $1.500

Hace 38 minutos
play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Hace 53 minutos