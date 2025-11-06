Alpine anunciaría a Franco Colapinto como piloto para 2026 en el GP de Brasil: el sugerente posteo de la cuenta oficial

7 de noviembre de 2025 Inicio
X (@AlpineF1Team)

El tan ansiado anuncio para los fanáticos argentinos de Fórmula 1 podría llegar este viernes: la escudería francesa Alpine confirmaría a Franco Colapinto como uno de los pilotos titulares para el 2026 en la previa del Gran Premio de Brasil. La gran expectativa, que fue creciendo durante todo el año, finalizaría este fin de semana con la ratificación de un secreto a voces, alimentada por un sugerente posteo de la cuenta oficial del equipo.

El Gran Premio de Brasil se correrá este domingo desde las 14, hora argentina
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1986575843276034382&partner=&hide_thread=false

¿Ya hiciste los cálculos?”, publicó en sus redes sociales Alpine, junto a una imagen con los números 7, 11 y 25. La suma da 43, el número de Colapinto, y podría hacer referencia a la fecha de mañana (7 de noviembre de 2025). Los rumores por el paddock del Autódromo José Carlos Pace se agigantan a cada minuto.

La idea del anuncio se daría antes del comienzo de la actividad en Interlagos, en lo que sería el viernes del primer entrenamiento y clasificación a la carrera Sprint. En tanto, este jueves en San Pablo, la jornada fue dedicada a los medios antes de la actividad del Gran Premio de San Pablo. En los alrededores del equipo Alpine, la expectativa del anuncio de Franco Colapinto era evidente, aunque el bonaerense no quiso reconocer la confirmación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SeanSummers_/status/1986482853467603236&partner=&hide_thread=false

A esa publicación se le sumó la de Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, uno de los principales sponsors de Colapinto-, quien citó en su cuenta de X un posteo de Sean Summers, director de Marketing de la compañía, acompañado por tres emojis de flechas hacia abajo. La publicación original aseguraba: “Llega mañana”, junto a la imagen de una lapicera amarilla a la venta en la plataforma.

Fórmula 1: a qué hora y cómo ver en vivo en Gran Premio de Brasil

El próximo fin de semana, la Fórmula 1 se mudará al sur del continente americano por lo que la 21° fecha será en el Gran Premio de Brasil del 7 al 9 de noviembre y se podrá ver en Disney + Premium y Fox Sports.

Viernes 7 de noviembre

  • Prácticas Libres 1: 11:30
  • Clasificación Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

  • Sprint: 11
  • Clasificación: 15

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera: 14
