Marcelo Tinelli tiene nuevo programa: de qué trata y quiénes lo acompañarán

El conductor aceptó conducir un ciclo en un formato diferente al que le dio su popularidad.

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

El conductor Marcelo Tinelli prepara su vuelta a los medios con un nuevo programa, pero esta vez no será en televisión, sino a través de la plataforma YouTube.

El mediático estará al frente de un ciclo en el streming Carnaval, un formato que es tendencia en el último tiempo, con el que ya probaron figuras consagrados y nuevos talentos.

El famoso ahora apostará por el nuevo formato, después de probar con el reality Los Tinelli en Prime Video, que se estrenó en enero de 2025, con historias de la familia del periodista desde su casa en Uruguay.

Por su parte, la periodista Laura Ubfal subrayo que "estaba negociando, no estaba muy convencido”. En lo que coincidieron es que va a tratar la actualidad y que va a tener a un hombre y una mujer en su elenco, y que uno será un humorista.

