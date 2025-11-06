7 de noviembre de 2025 Inicio
El desgarrador mensaje del jugador de Argentinos que erró dos penales en la final de la Copa Argentina: "No tengo fuerzas"

Se trata del delantero Tomás Molina, quien falló dos veces su tiro en la definición desde los doce pasos, que le dio el título a Independiente Rivadavia y pidió disculpas a los hinchas: "Pocas veces me sentí de esta manera en mi vida", expresó.

Molina se agarra la cabeza tras errar dos penales seguidos en la final.

Independiente Rivadavia es el primer equipo mendocino en consagrarse campeón en la elite del fútbol argentino.
El punta de 30 años se descargó en su cuenta de Instagram, donde, a través de una historia, pidió disculpas a los hinchas de Argentinos Juniors que coparon la popular de la cancha de Instituto de Córdoba y aseguró: “No tengo fuerzas para describir el dolor que siento. Estoy muy triste. Tenía mucha ilusión y nuevamente me toca pasar por esta”, comenzó a relatar.

En ese mismo sentido, el delantero surgido de las divisiones inferiores de Huracán, que también vistió las camisetas de Ferro y Talleres, agradeció por el apoyo que recibió pese a los dos penales errados. “Pocas veces me sentí de esta manera en mi vida. Le quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros y a toda la gente que me brindó su apoyo y cariño con un abrazo o con un mensaje”, añadió.

“Les quiero pedir disculpas al hincha que hizo mucho esfuerzo para viajar y acompañarnos. Tocará seguir luchando y ojalá que el fútbol nos dé la revancha que merecemos. Seguramente será difícil levantarme de esta situación, pero no imposible. Perdón y gracias”, cerró Molina.

Mirá el duro posteo de Tomás Molina en su Instagram

tomas molina
