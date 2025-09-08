Telefe lanzó un talk show para competir con Mario Pergolini y tuvo un flojo debut de rating Con motivo de las elecciones bonaerenses, el canal decidió levantar sus programas para cuidarse de la caída de audiencia y perdió con el cine de El Trece.







Este nuevo talk show parece no haber convencido a la audiencia. Capturas El Trece y Telefe

El canal Telefe lanzó un talk show para competir con Mario Pergolini y tuvo un flojo debut de rating, ya que increíblemente perdió contra el segmento de películas de El Trece y esto podría provocar un giro de 180 grados de cara al futuro del ciclo.

Tras mucha expectativa del público, Ferné con Grego tuvo su esperado debut en la pantalla de Telefe y nada más y nada menos que con una entrevista a Wanda Nara, quien reveló varias novedades sobre su vida privada. Pero, contrario a lo que todos creían, tuvo un pésimo debut en materia de rating y quedó expuesto por la programación de El Trece.

Lo que sucedió desde su principal competidor fue que, con motivo de las elecciones bonaerenses, decidieron tener toda la tarde y noche repleta de películas de la mano de Cine Shampoo. Así, el orden fue el siguiente: Survivor (15:45), Knives Out (17:30), Wrath of Man (20:00) y John Wick: Chapter 4 (22:00).

Wrath of Man Justicia implacable Jason Statham Ferné con Grego perdió en rating contra una película de 2021 con Jason Statham. Metro-Goldwyn-Mayer Studios A las 20:30 hrs, el ciclo de entrevistas de Grego Rosselló llegó a la pantalla de Telefe y en ningún momento consiguió superar el rating de la película de turno en Cine Shampoo, algo que terminó por exponer que el público no estaba muy interesado en esta propuesta. Al terminar el día, se confirmó que el ranking de audiencia quedó de la siguiente manera: Por el mundo (6.0), Pasapalabra (5.3), La peña de Morfi (4.9), Wrath of Man (4.5) y Ferné con Grego (4.0).

Se filtraron todos los participantes de MasterChef Celebrity y Telefe quedó expuesto El programa MasterChef Celebrity quedó expuesto en televisión y en redes sociales luego de que se filtren los nombres de todos los elegidos por Telefe para ser participantes de esta nueva temporada, la cual volverá a contar con la conducción de Wanda Nara luego de varios idas y vueltas.