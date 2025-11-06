Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de noviembre

El minorista opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, tras una caída del 25% al 22% de la tasa de las Ruedas Simultáneas de BYMA.

El dólar oficial recupera valores de la semana pasada tras el alza del lunes.

El dólar minorista cotiza este jueves a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación , tras dos ruedas seguidas a la baja . En tanto, el mayorista se mantiene estable y el blue cae a $1.435, con lo que ya es el más barato del mercado .

Milei descartó liberar el dólar y adelantó que mantendrá las bandas hasta 2027

Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

En tanto, el reconocido diario británico Financial Times advirtió que el Gobierno de Estados Unidos analiza un plan para que la dolarización avance en la Argentina y otros países para contener la preponderancia económica de China. La revelación se produjo en la previa del viaje del presidente Javier Milei al territorio norteamericano para participar del America Business Forum.

En septiembre, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,8 millones de argentinos compraron un total de u$s5.080 millones, el mayor monto de compra de divisas por parte de las personas desde enero 2018, según los registros del Banco Central, en un mes inédito por la liquidación del agro inédito, el impacto negativo en los mercados de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses y la poca credibilidad en el esquema cambiario.

Este miércoles, tras el apretón monetario que llevó a tasas reales positivas inusuales en la previa de las elecciones, el BCRA comenzó la normalización del costo del dinero local con una baja de las tasas de interés del 25% al 22% en las Ruedas Simultáneas de BYMA.

dólar blue billetes divisas dólares La calma cambiaria se mantiene tras las elecciones, con un dólar flotando cerca del techo de la banda. Pexels

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.423,82 para la compra y $1.476,48 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.452.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.503,49, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.480,56.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.467,5.