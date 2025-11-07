Javier Milei, bailó al ritmo de Village People en la cena de gala en la CPAC: "Evitamos que Argentina cayera al precipicio"

El presidente Javier Milei brindó un discurso en el cierre de la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que fue convocada en Mar -a- Lago, Florida, donde se convocaron empresarios y multimillonarios del núcleo duro del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
Tras su aparición en la cumbre de America Business Forum en Miami, el líder libertario fue recibido como un rockstar en la residencia de la figura republicana, en Palm Beach, donde entró mientras sonaba Panic show, de La Renga.
Pasada la medianoche, Milei junto a la comitiva argentina compuesta por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, el canciller Pablo Quirno y Luis Caputo, ministro de Economía, y el embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford, se dirigirá hacia New York, adonde tiene previsto un encuentro organizado por el Council of the Americas.
Emulando a Donald Trump, Milei subió al escenario bailando al ritmo de YMCA, del grupo Village People, y pronunció un discurso en el que insistió sobre los mismos conceptos de su alocución de la tarde en el America Business Forum en Miami y afirmó que en los dos años de su gobierno "nos dedicamos a evitar que la Argentina cayera por el precipicio".