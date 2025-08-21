Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

El conductor no aparece en la pantalla desde enero y, sin proyectos confirmados en Argentina, analiza una propuesta tentadora desde el exterior.

Marcelo Tinelli lleva más de siete meses fuera de la televisión. Su última aparición fue el 29 de enero de 2024, cuando finalizó Bailando por América TV, en una temporada que se extendió de manera inédita hasta después de las Fiestas. La decisión buscaba amortiguar los millonarios costos del ciclo, aunque las pérdidas para el canal y la productora fueron inevitables.

El empresario tampoco volvió a la pantalla a lo largo del año. Si bien América le había exigido cumplir su contrato, Tinelli se excusó diciendo que produciría el Cantando. Sin embargo, al advertir que el formato no alcanzaría el rating esperado, cedió la conducción a Florencia Peña y dio un paso al costado.

La relación con el canal quedó marcada por la frustración: esperaban que Tinelli le arrebatara el segundo puesto a El Trece, pero no solo no sucedió, sino que El Nueve se consolidó en el tercer lugar y América permaneció cuarto. A esto se suman las deudas que mantiene LaFlia con trabajadores y figuras del medio, con cheques rechazados y montos elevados registrados por el Banco Central.

En medio de su parate, Tinelli recibió una inesperada oferta desde Uruguay: un canal de televisión le propuso llevar allí el formato de Bailando por un sueño con un contrato económico atractivo y un presupuesto holgado para la producción, pensado para 2026.

El vínculo del conductor con el país vecino es fuerte: en otras épocas su programa lideró en audiencia durante el prime time uruguayo y logró altos niveles de repercusión. Según fuentes de la señal, el objetivo es posicionarse frente a la competencia “a lo Telefe”, con Tinelli como figura principal.

“La propuesta se la hicimos ahora porque queremos anticiparnos. Sabemos que tiene muchas ganas de volver a la televisión y sería un cierre ideal que lo haga con nosotros”, expresó una alta fuente del canal, que confirmó que las conversaciones están avanzadas.

El futuro de Tinelli, en suspenso

Mientras tanto, en Argentina no tiene ofertas concretas, ni siquiera del canal que lo había contratado como gerente de programación. La propuesta desde Uruguay aparece como una alternativa seria en medio de la crisis económica que atraviesa y ante la falta de proyectos en el país.

Ahora, el destino de Marcelo Tinelli dependerá de su decisión: aceptar la propuesta para relanzar su carrera en Uruguay o esperar un llamado de la televisión argentina.