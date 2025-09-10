Yanina Latorre se desploma en el rating y su futuro depende de Ángel De Brito

Las figuras de América fogonean en redes que la relación de amistad está más solida que nunca. Necesitan aplacar los reales rumores de distanciamiento, que perjudica comercialmente a la productora que los produce.

El programa de Yanina Latorre, SQP (Sálvese Quién Pueda), había arrancado con una muy buena performance numérica, ayudado por los escándalos mediáticos del momento que generaban gran interés en el público, que quería escuchar la opinión de la conductora sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, celos y un cambio de enfoque provocaron que el ciclo se desplomara .

Incluso alcanzó promedios superiores a los 4 puntos en un horario en el que ese canal no solía tener buenos resultados. Eso potenció el prime time y, además, permitió una excelente facturación publicitaria, al punto de generar los celos del productor general Ángel De Brito. La molestia no se debía solo a los números, sino a que el programa se anticipaba a los contenidos y le quitaba protagonismo a LAM.

La decisión de De Brito fue que SQP abordara “temas más livianos”, dejando el “contenido fuerte” para su ciclo. Esa medida se hizo efectiva durante las vacaciones de la mediática y provocó el efecto esperado: que baje la audiencia del programa de Yanina .

Con temas menos atractivos, el programa se fue desinflando y actualmente sostiene promedios de apenas 2 puntos, sin llegar a 3, pese a los intentos de generar escándalos propios. Hoy en día pierde frente a Telenueve Central, que logró despegarse en esta competencia.

Esta situación preocupa en América TV. Las autoridades están a la espera que Ángel termine sus vacaciones para intentar revertir la situación o negociar los contenidos que maneja Latorre . Sin embargo, ven difícil poder dar marcha atrás. Aunque el canal espera que la facturación de SQP se mantenga, los anunciantes advierten que el cuarto puesto no es una opción viable.

Ángel de Brito Yanina Latorre Redes sociales

En paralelo, ambos protagonistas fogonean en redes sociales que su relación de amistad está “más sólida que nunca”, incluso anunciando unas vacaciones juntos. Sin embargo, la realidad es que esa estrategia busca calmar los rumores de distanciamiento. La productora habría impulsado esta maniobra porque a nadie le conviene que se conozcan tensiones internas, ya que comercialmente sería perjudicial.

Yanina Latorre y el futuro de su programa en manos de De Brito

La promesa del ciclo de alcanzar el segundo puesto ya se desinfló, el tercero quedó en el pasado y el cuarto puesto acecha en estos días. Todos los ojos están puestos en que, al menos, pueda recuperar el tercer lugar. Por ahora, los anunciantes no levantaron el teléfono, pero el temor de que comiencen a retirarse es real.

La producción ya se puso manos a la obra: busca generar nuevas notas en la calle, dejar de lado el contenido reciclado de otros programas y crear escándalos propios con la conductora como protagonista, con la esperanza de recuperar la atención del público y, sobre todo, de mejorar los números en la planilla de rating.

¿Funcionarán estas nuevas estrategias? ¿Podrá Ángel revertir su decisión en pos de los buenos resultados para la productora que lo tiene contratado? ¿O quedará la sensación de que hay un boicot interno? Son preguntas que en el canal esperan responder con los números de los próximos días.