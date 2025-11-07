Confirmado: este grupo de monotributistas puede acceder a un 100% de bonificación en noviembre 2025 La ARCA estableció una bonificación total del monotributo para los contribuyentes que alquilen propiedades y reúnan las condiciones fiscales exigidas. Por







La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una bonificación total del pago del Monotributo para ciertos contribuyentes del régimen simplificado vinculados al mercado inmobiliario.

El beneficio está destinado a propietarios que alquilan inmuebles y que cumplan con los requisitos establecidos por ARCA, entre ellos registrar los contratos en el Registro de Locaciones (RELI).

Solo podrán acceder quienes no tengan más de tres propiedades y cuyos ingresos anuales no superen el tope de la categoría K, de $94.805.682,90.

El beneficio de exención completa en el pago del Monotributo está destinado a propietarios que alquilan sus inmuebles. Para acceder a esta bonificación, los contribuyentes deben cumplir con los requisitos y condiciones establecidos por ARCA, que serán detallados por el organismo recaudador. Este criterio busca garantizar que la ayuda fiscal se dirija únicamente a quienes formalizan sus contratos de locación y actúan conforme a la normativa vigente.

La eliminación total del pago del monotributo representa un incentivo importante para pequeños y medianos propietarios que dependen de los ingresos provenientes del alquiler. Al suprimir el componente impositivo, ARCA apunta a reducir los gastos operativos de los contribuyentes y promover la declaración transparente de sus ingresos. Esta medida podría generar un impacto favorable en el mercado de alquileres, incentivando la formalización y contribuyendo a un entorno más accesible para los inquilinos.

Qué monotributistas pueden recibir un 100% de reintegro de ARCA en el pago de noviembre 2025 Según la información difundida por la ARCA, podrán acceder a la bonificación los monotributistas inscriptos en la actividad de alquileres que cumplan con determinados requisitos. Entre las condiciones establecidas se incluye la obligación de registrar los contratos de locación en el Registro de Locaciones de Inmueble (RELI) dentro de los quince días posteriores a la firma, no ser titulares de más de tres propiedades y no superar los ingresos anuales correspondientes a la categoría K, cuyo tope es de $94.805.682,90.

Desde el organismo señalaron que el propósito de esta medida es impulsar la formalización de los contratos de alquiler y fortalecer la transparencia fiscal. A través de este beneficio, la ARCA busca incentivar a los propietarios a cumplir con sus obligaciones tributarias y mantener sus contratos debidamente registrados ante el Estado, promoviendo así una mayor regularidad en el mercado de alquileres.