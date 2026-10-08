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Marcela Tinayre recordó a Piero, con quien tuvo un vínculo especial: "Se fue un..."

La hija de Mirtha Legrand despidió al músico, que falleció a los 81 años, y recordó el lazo familiar que los unía a través de su nieta Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale.

La conductora despidió al cantautor con un emotivo mensaje y recordó el vínculo con su nieta Ámbar.

La conductora despidió al cantautor con un emotivo mensaje y recordó el vínculo con su nieta Ámbar.

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La muerte del cantautor Piero Franco De Benedictis, más conocido simplemente como Piero, conmocionó al mundo de la música y los medios. Entre los famosos que lo despidieron estuvo Marcela Tinayre, quien lo recordó con unas emotivas palabras: "Se fue un artista inmenso y un verdadero caballero".

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La hija de Mirtha Legrand tiene un vínculo familiar con el artista de 81 años que falleció recientemente, ya que ambos son abuelos de Ámbar, la hija que Juana Viale tuvo en 2003 con el actor Juan de Benedictis. Por este motivo, el intérprete formaba parte del círculo íntimo de la conductora.

Tinayre publicó una imagen de Piero y le dedicó un mensaje público en su cuenta de Instagram: "Se fue Piero, artista inmenso, con sensibilidad única y su obra que atravesó generaciones. Era un señor, un verdadero caballero". También sumó una dedicatoria especial para su nieta: "Mi cariño a toda su familia y muy especialmente a mi adorada Ámbar".

El músico, un ícono de la canción de protesta de los '70 y un precursor de la paz, murió el 7 de octubre de 2026 a los 81 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, aunque su familia no dio a conocer una causa médica específica de su fallecimiento. Hace meses su salud se veía disminuida por su edad, además de los antecedentes de dolencias respiratorias y cardíacas.

Último adiós a Piero: a qué hora y cómo será el velorio

Los restos del cantante Piero Franco de Benedictis son despedidos este jueves en el barrio de Belgrano. El sepelio se realiza en la Sala Velatoria Lázaro Costa (O'Higgins 2842, CABA), mientras que el cortejo fúnebre será a partir de las 11 del viernes, y se dirigirá hacia el cementerio de la Recoleta.

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