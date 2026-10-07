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De qué murió Piero, el cantautor de la protesta social de los '70

El cantante ítalo-argentino se caracterizó por su canto popular y a favor de la paz. Estaba internado hace un tiempo. Tenía 81 años.

La familia confirmó la triste sobre el músico de 81 años en sus redes sociales.

La familia confirmó la triste sobre el músico de 81 años en sus redes sociales.

Redes sociales

El famoso cantautor Piero falleció a los 81 años luego de atravesar un período salud delicado y permanecer internado en el Hospital Italiano, en la Ciudad de Buenos Aires.

Luck Ra se tomó la situación con humor y sin rencores.
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El fallecimiento del intérprete fue confirmado este miércoles por sus allegados, y sin que se haya detallado una patología específica más allá de su internación previa.

Piero de Benedictis, el nombre completo del músico, tuvo problemas de salud en los últimos años, entre los que se destacan las afecciones respiratorios y cardíacos.

Agregaron: "Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado. su familia y amigos, agradecemos los saludos. Buen viaje querido Piero", según su Instagram.

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