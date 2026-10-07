7 de octubre de 2026 Inicio
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Murió Piero, ícono de la canción de protesta y de la música popular argentina

El icónico cantautor, autor de himnos como "Soy pan, soy pan, soy más", "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", falleció este miércoles 7 de octubre. Llevaba unos días internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

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Piero De Benedictis

Piero De Benedictis, un artista que marcó a varias generaciones de argentinos.

El cantante y compositor Piero de Benedectis murió a los 81 años, durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, y dejó una huella imborrable que marcó a generaciones en la música popular; fue autor de clásicos como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo".

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El cantante habría atravesado graves problemas de salud durante el último año y, según se supo en las últimas horas, permanecía internado en el Hospital Italiano. Además, en 2023, el músico ítalo-argentino debió ser internado de urgencia en Ecuador a causa de una infección respiratoria.

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Nacido en Italia en 1945, llegó a Argentina junto a su familia cuando era niño y se radicó en el donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística que permaneció a largo de más de cinco décadas, construyó un repertorio ligado a la canción popular y de contenido social, con temas como “Mi viejo”, “Coplas de mi país”, “Pedro nadie”, “Llegando llegaste” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.

En 1982, en su legendario concierto de regreso a la Argentina, Mercedes Sosa eligió la canción "Soy pan, soy paz, sos más" en su repertorio e invitó a Piero a interpretarla juntos en el escenario del Teatro Ópera de Buenos Aires.

Noticia en desarrollo.

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