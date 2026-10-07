La emoción de Piero en su último posteo en redes sociales: "Es muy fuerte escuchar mi voz allí" El cantautor argentino, autor de clásicos como Mi viejo y Para el pueblo lo que es del pueblo, falleció hoy en Buenos Aires. Días antes había compartido su emoción por escuchar su voz en un desfile de Saint Laurent en París, frente a la Torre Eiffel. Agregar C5N en









El autor de himnos como Mi viejo y Para el pueblo lo que es del pueblo falleció a los 81 años.

Tan sólo hace seis días Piero De Benedictis compartió una publicación en sus redes sociales. Ese mensaje, cargado de emoción y gratitud, terminaron siendo sus últimas palabras públicas antes de morir a los 81 años este miércoles. "Es muy fuerte escuchar mi voz allí", escribió el cantautor.

La voz del cantante sonó en la apertura del desfile de verano 2027 de la marca Saint Laurent, realizado días atrás en París. La canción elegida fue Io vengo, una versión en italiano que guarda un significado muy especial en la historia personal de Piero. "Quiero agradecer a la casa Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por haber elegido mi voz para abrir su desfile de la colección Verano 2027 en París", escribió Piero.

Y continuó: "El marco es impresionante: la Torre Eiffel de fondo, brillando en la noche con una estética retrofuturista de luces y tonos dorados. El desfile arranca abrazado a una canción muy bella que tuve la alegría de cantar en italiano, IO VENGO, la canté también en español, Yo vengo forma parte de los inicios de mi carrera".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PIERO (@pierocantautor) “Mi voz suena ahí, pausada y melancólica, hasta que de pronto la música da un giro, cambia de ritmo y rompe en una base electrónica y vibrante mas relacionada al mundo de la moda imagino. La música tiene esos puentes que abrazan caminos tan diversos. Gracias por hacerme partícipe”, añadió sobre esta versión que se despliega en una pasarela de lujo internacional.

Murió Piero, ícono de la canción de protesta y de la música popular argentina El cantante y compositor murió a los 81 años, durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, y dejó una huella imborrable que marcó a generaciones en la música popular; fue autor de clásicos como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo".

El cantante habría atravesado graves problemas de salud durante el último año y, según se supo en las últimas horas, permanecía internado en el Hospital Italiano. Además, en 2023, el músico ítalo-argentino debió ser internado de urgencia en Ecuador a causa de una infección respiratoria. Nacido en Italia en 1945, llegó a Argentina junto a su familia cuando era niño y se radicó en el donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística que permaneció a largo de más de cinco décadas, construyó un repertorio ligado a la canción popular y de contenido social, con temas como “Mi viejo”, “Coplas de mi país”, “Pedro nadie”, “Llegando llegaste” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”. Más allá de los escenarios musicales y de su recordada faceta como baladista y trovador, el intérprete incursionó en el mundo de la actuación y el cine nacional donde participó en la película El profesor patagónico (1970) -protagonizada por Luis Landriscina-, e interpretó a un joven sacerdaote llamado Raúl. Piero musicalizó escenas con varios de sus primeros grandes éxitos como "Llegando, llegaste" y el propio "Mi viejo".