Héctor Alterio regresa a Buenos Aires: sus cenizas descansarán en el Cementerio de la Chacarita Los hijos del protagonista de La Patagonia rebelde, La historia oficial y Caballos salvajes confirmaron que sus restos serán trasladados desde España hasta el Panteón de Actores, cumpliendo su deseo de volver a la tierra donde nació. Cuándo será la ceremonia. Agregar C5N en









Las cenizas de Héctor Alterio descansarán en el Panteón de Actores en la Chacarita. Redes sociales

A 10 meses de su fallecimiento, las cenizas del reconocido actor Héctor Alterio volverán a la Argentina desde España, según la decisión de sus hijos. Será bajo la consigna "Héctor vuelve a casa. Héctor vuelve a su Buenos Aires querido".

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores con un comunicado oficial en redes: "La Asociación Argentina de Actores y Actrices invita a la comunidad actoral y cultural a acompañar un momento profundamente significativo: la llegada a la Argentina, desde España, de las cenizas de nuestro querido compañero Héctor Alterio".

El acto se realizará el próximo jueves 15 de octubre a las 16, con la presencia de sus hijos, Malena y Ernesto Alterio. Junto a su familia, llevarán sus cenizas al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde "descansará en la tierra que siempre llevó consigo", según remarcaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asociación Argentina de Actores y Actrices (@asociacionargentinadeactores) Desde Actores recordaron las palabras de los herederos del protagonista de La Patagonia rebelde, La historia oficial y Caballos salvajes. "Papá siempre tuvo a la Argentina en su corazón, en su ADN. En realidad será como volver al barrio que lo vio crecer", afirmaron sus hijos.

También subrayaron las características del evento: tal como lo pidieron Malena y Ernesto Alterio, "será un acto sencillo, como él era", para recordarlo y compartir entre compañeros, amigos y admiradores.