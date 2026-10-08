Héctor Alterio regresa a Buenos Aires: sus cenizas descansarán en el Cementerio de la Chacarita

A 10 meses de su fallecimiento, las cenizas del reconocido actor Héctor Alterio volverán a la Argentina desde España, según la decisión de sus hijos. Será bajo la consigna "Héctor vuelve a casa. Héctor vuelve a su Buenos Aires querido".
Los hijos del protagonista de La Patagonia rebelde, La historia oficial y Caballos salvajes confirmaron que sus restos serán trasladados desde España hasta el Panteón de Actores, cumpliendo su deseo de volver a la tierra donde nació. Cuándo será la ceremonia.
A 10 meses de su fallecimiento, las cenizas del reconocido actor Héctor Alterio volverán a la Argentina desde España, según la decisión de sus hijos. Será bajo la consigna "Héctor vuelve a casa. Héctor vuelve a su Buenos Aires querido".
La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores con un comunicado oficial en redes: "La Asociación Argentina de Actores y Actrices invita a la comunidad actoral y cultural a acompañar un momento profundamente significativo: la llegada a la Argentina, desde España, de las cenizas de nuestro querido compañero Héctor Alterio".
El acto se realizará el próximo jueves 15 de octubre a las 16, con la presencia de sus hijos, Malena y Ernesto Alterio. Junto a su familia, llevarán sus cenizas al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde "descansará en la tierra que siempre llevó consigo", según remarcaron.
Desde Actores recordaron las palabras de los herederos del protagonista de La Patagonia rebelde, La historia oficial y Caballos salvajes. "Papá siempre tuvo a la Argentina en su corazón, en su ADN. En realidad será como volver al barrio que lo vio crecer", afirmaron sus hijos.
También subrayaron las características del evento: tal como lo pidieron Malena y Ernesto Alterio, "será un acto sencillo, como él era", para recordarlo y compartir entre compañeros, amigos y admiradores.
El actor Héctor Alterio nació en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1929 y fundó la reconocida compañía Nuevo Teatro en la década de 1950. Participó en películas fundamentales del cine hispanoamericano como La tregua (1974), La historia oficial (1985) y El hijo de la novia (2001). Se exilió en España en 1975 tras recibir amenazas de muerte de la organización paramilitar Triple A, y allí continuó ejerciendo su profesión durante décadas. Alterio falleció en Madrid el pasado 13 de diciembre, a los 96 años.