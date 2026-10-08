Último adiós a Piero: a qué hora y cómo será el velorio

El cantante será despedido el jueves en el barrio porteño de Belgrano y el cortejo fúnebre partirá el viernes hacia el cementerio de Recoleta.

Tras el fallecimiento de Piero de Benedictis por afecciones respiratorias y cardíacas, le realizarán un velorio este jueves desde el mediodía en Ciudad de Buenos Aires y el cortejo fúnebre se llevará a cabo el viernes para llevarlo al cementerio.

El sepelio se realizará este jueves 8, de 12.30 a 20, en la Sala Velatoria Lázaro Costa (O’Higgins 2842, CABA). En tanto, el cortejo fúnebre tendrá lugar el viernes 9, a partir de las 11, y se dirigirá hacia el cementerio de la Recoleta.

El cantante habría atravesado graves problemas de salud durante el último año y, según se supo en las últimas horas, permanecía internado en el Hospital Italiano. Además, en 2023, el músico ítalo-argentino debió ser internado de urgencia en Ecuador a causa de una infección respiratoria.

Desde la cuenta oficial de Instagram @pierocantautor publicaron: "Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años".

Agregaron: "Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado. su familia y amigos, agradecemos los saludos. Buen viaje, querido Piero".

Quién era Piero, el ícono de la canción de protesta y de la música popular argentina

Nacido en Italia en 1945, llegó a Argentina junto a su familia cuando era niño y se radicó en el donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística que permaneció a largo de más de cinco décadas, construyó un repertorio ligado a la canción popular y de contenido social, con temas como “Mi viejo”, “Coplas de mi país”, “Pedro nadie”, “Llegando llegaste” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.

En 1982, en su legendario concierto de regreso a la Argentina, Mercedes Sosa eligió la canción "Soy pan, soy paz, soy más" en su repertorio e invitó a Piero a interpretarla juntos en el escenario del Teatro Ópera de Buenos Aires.

Piero se consagró definitivamente de la mano de su inolvidable dupla creativa con el poeta José Tcherkaski, con quien dio forma a himnos generacionales que trascendieron las fronteras nacionales. Temas como "Mi viejo", que se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de la música hispanoamericana y grabada por cientos de artistas.

Entre las muchas distinciones que recibió se destaca un Premio Konex en 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016, un galardón con el que la Academia reconoció más de cinco décadas dedicadas al arte, la poesía y el compromiso social.

Más allá de los escenarios musicales y de su recordada faceta como baladista y trovador, el intérprete incursionó en el mundo de la actuación y el cine nacional donde participó en la película El profesor patagónico (1970) -protagonizada por Luis Landriscina-, e interpretó a un joven sacerdaote llamado Raúl. Piero musicalizó escenas con varios de sus primeros grandes éxitos como "Llegando, llegaste" y el propio "Mi viejo".