Llegó el primer tráiler de la serie spin-off de The Office y se confirmó un nuevo regreso Tras mucha expectativa, se mostró el primer vistazo de The Paper y adelantaron varios secretos de la producción.







A The Paper﻿ la protagonizará Domhnall Gleeson y regresará Oscar Martinez. Capturas YouTube

La plataforma de streaming Peacock compartió el primer tráiler oficial de The Paper, la serie spin-off de The Office que dará mucho que hablar con el regreso de los personajes más queridos por los fanáticos, ya que la producción original terminó en 2013.

A través de sus diferentes redes sociales, Peacock compartió el esperado tráiler y mostró cómo será la trama de la serie The Paper. En la misma, se podrá observar al actor Domhnall Gleeson como Ned Sampson, es decir el nuevo editor jefe del periódico Toledo Truth-Teller, el cual estará atravesando su peor momento al momento del arribo de este personaje.

Por el lado de la sinopsis, informaron: "El equipo documental que inmortalizó la sucursal de Scranton de Dunder Mifflin en la serie The Office encuentra un nuevo tema cuando descubre un periódico histórico del Medio Oeste y al editor tratando de revivirlo". Además, se pudo ver por primera vez en acción al actor Oscar Nuñez como Oscar Martinez, quien participó de la producción original.

Embed - The Paper | Official Trailer | Peacock Original The Paper estrenará sus primeros cuatro episodios el 4 de septiembre. Pero eso no será lo único, sino que cada jueves hasta el 25 de septiembre lanzarán dos nuevos, por lo que tendrá un total de 10 capítulos en esta temporada debut y dependerá del público que pueda tener una segunda entrega.

