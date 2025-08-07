IR A
IR A

Entre la desesperación y lo ilegal: qué serie pone en jaque a la moralidad y está dando que hablar en Netflix

El elenco brilla por su solidez y credibilidad, aportando una cuota realista que potencia la trama.

Entre la desesperación y lo ilegal: ¿qué serie pone en jaque a la moralidad y está dando que hablar en Netflix?.

Entre la desesperación y lo ilegal: ¿qué serie pone en jaque a la moralidad y está dando que hablar en Netflix?.

Entre la desesperación y lo ilegal: ¿qué serie pone en jaque a la moralidad y está dando que hablar en Netflix?, ¿hasta dónde llegarías por sobrevivir? La N roja lo explora en la nueva producción que sacude a la audiencia con su trama cruda y personajes al borde del abismo.

Netflix lo vuelve a hacer: estrenó una película basada en una historia real sobre un veterano de guerra en bancarrota que te dejará sin palabras.
Te puede interesar:

Una película basada en una historia real sobre un veterano de guerra en bancarrota te dejará sin palabras: de cuál se trata

Ambientada en una ciudad latinoamericana, la propuesta fusiona el drama social con el thriller psicológico, interpelando al espectador: ¿quién es realmente el villano cuando el sistema te empuja al límite?. Asimismo, el streaming pochoclero lanzó un tráiler intenso y sombrío que ya acumula millones de reproducciones. En apenas dos minutos, deja claro que esta no es una historia cómoda ni predecible: hay tensión, giros inesperados y un dilema moral que incomoda tanto como atrapa.

Con solo 6 episodios de menos de una hora, Marcada es una de esas historias que se ve en maratón, pero que cuesta digerir. La dirección es sobria pero efectiva, el guion evita caer en clichés y el arco de la protagonista es uno de los más humanos y complejos del año. Críticos la comparan con Breaking Bad y Ozark, pero con una mirada más local y feminista. No se trata solo de sobrevivir: se trata de cuánto perdemos de nosotros mismos cuando cruzamos ciertas líneas.

Marcada

Sinopsis de Marcada, la serie del momento en Netflix

Marcada sigue la historia de Sofía, una madre soltera que, ahogada por las deudas y sin red de contención, se ve forzada a ingresar a un negocio oscuro y clandestino que jamás imaginó. Lo que empieza como una decisión desesperada, pronto se transforma en una red de mentiras, violencia y poder de la que no puede salir.

Tráiler de Marcada

Embed - Marcada | Tráiler en Español (Serie de Netflix)

Reparto de Marcada

  • ‍Babalwa – Interpretada por Mlasa
  • Palesa – Interpretada por Ama Qamata
  • Tebza – Interpretado por S’dumo Mtshali
  • Zwel – Interpretado por Sphamandla Dhludhlu
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.
play

Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

La serie reconstruye con precisión forense un crimen que contó con múltiples elementos delictivos.
play

Está en Netflix, tiene solo 2 capítulos y la podés ver de un tirón

La plataforma de streaming﻿ sumará un nuevo catálogo de series y películas.

Disney+ sumará un nuevo catálogo de series y películas: de qué se trata

Llegó a la gran N roja Muertos S.L., la producción española de este año más vista del momento.
play

De qué se trata Muertos S.L, la serie española al estilo comedia negra que es de lo más visto en Netflix

Se estrenó en la gran N roja una nueva serie coreana que es tendencia. 
play

El sinuoso camino del derecho es la serie coreana que está siendo furor en Netflix: de qué se trata

La película Quiebre es un intenso thriller dramático basado en una historia real.
play

Quiebre es el thriller del momento en Netflix que te dejará sin palabras: de qué se trata

últimas noticias

Jey Mammon volverá a conducir un programa de televisión.

Jey Mammon vuelve a la televisión: cuándo y qué canal le abrió las puertas

Hace 10 minutos
Los famosos se conocieron en 2020 en medio del proceso judicial de ella contra su exmarido.

Emanuel Ortega declaró en el juicio por abuso a Julieta Prandi: "Una persona ultrajada y rota"

Hace 35 minutos
Julieta Prandi y Natalia, su hermana.

La hermana de Julieta Prandi cargó contra su excuñado: "Era una especie de carcelero"

Hace 38 minutos
La Justicia Electoral ordenó dar marcha atrás en los cambios de lugares de votación en La Matanza

La Justicia Electoral ordenó dar marcha atrás con los cambios de lugares de votación en La Matanza

Hace 42 minutos
play
Charlotte y Alex Caniggia se encuentran peleados hace mucho tiempo por Melody Luz.

Crisis en la familia Caniggia: Alex bloqueó a Charlotte en todas las redes sociales

Hace 43 minutos