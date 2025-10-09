9 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

A 25 años de su último disco de estudio, la banda liderada por Iván Noble regresa con Fiesta de Zombis, un álbum que combina la lucidez crítica del pasado con una madurez musical que no baja la guardia. El 10 de octubre lo presentarán en vivo en el Movistar Arena.

Aurora Luna
Por
Aurora Luna

“¿Estamos celebrando la muerte o estamos resucitando a alguien?”, le preguntamos a la banda originaria de Morón al iniciar la charla. La respuesta, como el título del nuevo disco, tiene algo de ambas cosas. Fiesta de Zombis, el primer álbum de estudio de Los Caballeros de la Quema en 25 años, no es un regreso melancólico: es una resurrección con conciencia. Una mirada desde el presente sobre el paso del tiempo, el desgaste, la memoria y el deseo de seguir diciendo algo.

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.
Te puede interesar:

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

El nombre del disco viene de una canción homonima, pero también habla de una época . "Estamos llenos de seres que caminan sin dirección", subraya Martín Méndez (guitarras y coros) para hablar de la metáfora del presente lobotomizado en el que vivimos.

La formación actual reúne a los históricos Iván Noble (voz), Pablo Guerra (guitarras y coros), Martín Méndez (guitarras y coros), Javier Cavo (batería) y Pato Castillo (bajo), junto a una sección de vientos y músicos invitados que completan el universo sonoro

El disco, producido por Gustavo Borner, mantiene la narrativa frontal y urbana que siempre caracterizó al grupo, pero con una sensibilidad distinta. “Hay más silencios en este disco —cuenta Pablo Guerra—. No está todo tan desbordante de pretensión.", e Iván agrega "está más añejado". Además Pato Castillo agrega que encontraremos rock con más variedad de estilos.

Con diez canciones nuevas y una versión de Costumbres argentinas como guiño generacional y de yapa, Fiesta de Zombis condensa lo mejor de las distintas etapas de la banda: la crudeza de Manos Vacías y el pulso narrativo de Fulanos de Nadie, pero con la sapidez del reencuentro: “pasaron 25 años sin grabar en el estudio—recuerda Noble—, pero fue más placentero de lo que sospechábamos".

A lo largo de la conversación, los Caballeros vuelven una y otra vez al rol del arte en tiempos difíciles. Noble lo sintetiza sin grandilocuencias: "Históricamente Los Caballeros han tenido cercanía con algunas causas que nos movilizaban. Nuestras canciones, no todas, pero algunas tienen una mirada sobre lo que va pasando en las distintas épocas. Los conflictos sociales y las reivindicaciones suceden en la calle y la gente que pone el cuerpo para eso todo el tiempo. Los músicos ponemos canciones y algunas de esos temas terminan siendo abrigo, trinchera o refugio. Ojalá que nuestras canciones sirvan para eso, para que mucha gente se sienta acompañada en épocas bravas como esta"

Los Caballeros de la Quema vuelven a los grandes escenarios para presentar Fiesta de Zombis. La gira arranca el 10 de octubre en el Movistar Arena, y continuará por Rosario (24/10, Metropolitano), Junín (25/10, Teatro San Carlos) y Mendoza (27/11, Arena Maipú).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El cantautor cubano y la jefa comunal en el centro cultural del barrio San Norberto.

Mariel Fernández recibió a Silvio Rodríguez en Moreno

Richard Ashcroft se presentó en Argentina en 2016.

Confirmado: Richard Ashcroft abrirá los shows de Oasis en River

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

Unas 250 mil personas disfrutaron del show sinfónico de Nicki Nicole en Rosario

Histórico show sinfónico de Nicki Nicole y Baglietto: cantaron ante 250 mil personas en el Monumento a la Bandera

Louta fue el telonero argentino de Taylor Swift en Argentina.

Louta confesó cómo llegó a ser telonero de Taylor Swift: "Nos conocimos en una fiesta"

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías institucionales

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de "garantías institucionales"

Rating Cero

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

Beto Casella aceptó una oferta y se dejará la conducción de Bendita﻿.

Beto Casella renunció a Bendita y se va de El Nueve: dónde trabajará a partir del 2026

Simmons se recupera para el gran regreso de Kiss en noviembre.

Susto para Gene Simmons, líder de Kiss: se desmayó al volante y chocó su auto

Natalia Oreiro protagoniza La noche sin mí, la dramática historia de una madre.
play

Natalia Oreiro vuelve al cine argentino con La noche sin mí, un drama sobre la cotidianidad

últimas noticias

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Hace 13 minutos
Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: Vamos a terminar peor

Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: "Vamos a terminar peor"

Hace 18 minutos
Hamás entregó la lista de rehenes para liberar: quiénes son.

Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

Hace 20 minutos
Israel aceptó retirar sus tropas de la mayor parte de Gaza.

Cómo quedaría el mapa de Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Hace 21 minutos
Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio, los tres rehenes argentinos que siguen vivos.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

Hace 22 minutos