Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas" A 25 años de su último disco de estudio, la banda liderada por Iván Noble regresa con Fiesta de Zombis, un álbum que combina la lucidez crítica del pasado con una madurez musical que no baja la guardia. El 10 de octubre lo presentarán en vivo en el Movistar Arena. Por Aurora Luna







“¿Estamos celebrando la muerte o estamos resucitando a alguien?”, le preguntamos a la banda originaria de Morón al iniciar la charla. La respuesta, como el título del nuevo disco, tiene algo de ambas cosas. Fiesta de Zombis, el primer álbum de estudio de Los Caballeros de la Quema en 25 años, no es un regreso melancólico: es una resurrección con conciencia. Una mirada desde el presente sobre el paso del tiempo, el desgaste, la memoria y el deseo de seguir diciendo algo.



El nombre del disco viene de una canción homonima, pero también habla de una época . "Estamos llenos de seres que caminan sin dirección", subraya Martín Méndez (guitarras y coros) para hablar de la metáfora del presente lobotomizado en el que vivimos.

La formación actual reúne a los históricos Iván Noble (voz), Pablo Guerra (guitarras y coros), Martín Méndez (guitarras y coros), Javier Cavo (batería) y Pato Castillo (bajo), junto a una sección de vientos y músicos invitados que completan el universo sonoro

El disco, producido por Gustavo Borner, mantiene la narrativa frontal y urbana que siempre caracterizó al grupo, pero con una sensibilidad distinta. “Hay más silencios en este disco —cuenta Pablo Guerra—. No está todo tan desbordante de pretensión.", e Iván agrega "está más añejado". Además Pato Castillo agrega que encontraremos rock con más variedad de estilos.

Con diez canciones nuevas y una versión de Costumbres argentinas como guiño generacional y de yapa, Fiesta de Zombis condensa lo mejor de las distintas etapas de la banda: la crudeza de Manos Vacías y el pulso narrativo de Fulanos de Nadie, pero con la sapidez del reencuentro: “pasaron 25 años sin grabar en el estudio—recuerda Noble—, pero fue más placentero de lo que sospechábamos".

A lo largo de la conversación, los Caballeros vuelven una y otra vez al rol del arte en tiempos difíciles. Noble lo sintetiza sin grandilocuencias: "Históricamente Los Caballeros han tenido cercanía con algunas causas que nos movilizaban. Nuestras canciones, no todas, pero algunas tienen una mirada sobre lo que va pasando en las distintas épocas. Los conflictos sociales y las reivindicaciones suceden en la calle y la gente que pone el cuerpo para eso todo el tiempo. Los músicos ponemos canciones y algunas de esos temas terminan siendo abrigo, trinchera o refugio. Ojalá que nuestras canciones sirvan para eso, para que mucha gente se sienta acompañada en épocas bravas como esta" Los Caballeros de la Quema vuelven a los grandes escenarios para presentar Fiesta de Zombis. La gira arranca el 10 de octubre en el Movistar Arena, y continuará por Rosario (24/10, Metropolitano), Junín (25/10, Teatro San Carlos) y Mendoza (27/11, Arena Maipú).