ARCA anunció una nueva subasta de teléfonos iPhone: qué día de octubre 2025 es y cómo participar

Cada edición suele contar con un número limitado de equipos, lo que genera una competencia intensa entre los interesados.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (A RCA) vuelve a estar en el centro de la atención con una propuesta que despierta el interés de muchos: una nueva subasta de teléfonos iPhone . Este tipo de eventos suele atraer a miles de personas que buscan adquirir tecnología de alta gama a precios considerablemente más bajos que los del mercado tradicional.

La dinámica es simple, pero muy esperada: se habilita un día específico para realizar las ofertas, bajo un sistema organizado que permite participar de forma online . Además del atractivo económico, estas subastas llaman la atención porque ofrecen equipos en buen estado y con procesos transparentes . Por eso, conocer la fecha exacta y los pasos para inscribirse resulta clave.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció dos fechas que prometen captar la atención de quienes buscan acceder a smartphones de alta gama a precios competitivos.

La primera subasta se realizará el 23 de octubre a las 12:00 horas , con 17 unidades de iPhone 15 de 128 GB en colores blanco y azul. El precio base para participar será de $450.000 por dispositivo , y quienes deseen sumarse deberán inscribirse antes del 21 de octubre .

Pero la cita más relevante llegará una semana después: el 30 de octubre, cuando se llevará a cabo una subasta mayor con 119 teléfonos distribuidos en 9 lotes. En esta oportunidad, los modelos en juego serán iPhone 16 y 16 Pro Max, con valores iniciales que parten desde $380.000, una cifra muy por debajo de los precios del mercado minorista actual.

Ambos remates forman parte de las acciones que realiza la agencia para dar salida a mercadería decomisada. Estas subastas suelen atraer a cientos de interesados, ya que representan una oportunidad concreta de adquirir tecnología de última generación a precios reducidos.

Cómo participar de las subastas de ARCA

La participación en las subastas de ARCA es completamente digital y se realiza a través del portal oficial del Banco Ciudad, lo que permite intervenir desde cualquier punto del país. Sin embargo, para poder pujar por los lotes disponibles es fundamental cumplir con una serie de pasos previos y obligatorios que garantizan la transparencia y seriedad del proceso.