16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

ARCA anunció una nueva subasta de teléfonos iPhone: qué día de octubre 2025 es y cómo participar

Cada edición suele contar con un número limitado de equipos, lo que genera una competencia intensa entre los interesados.

Por
ARCA (ex AFIP) subastará un lote de iPhones a precios baratos

ARCA (ex AFIP) subastará un lote de iPhones a precios baratos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) vuelve a estar en el centro de la atención con una propuesta que despierta el interés de muchos: una nueva subasta de teléfonos iPhone. Este tipo de eventos suele atraer a miles de personas que buscan adquirir tecnología de alta gama a precios considerablemente más bajos que los del mercado tradicional.

ARCA señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista.
Te puede interesar:

Cómo queda la jubilación según tu categoría del monotributo de ARCA en octubre 2025

La dinámica es simple, pero muy esperada: se habilita un día específico para realizar las ofertas, bajo un sistema organizado que permite participar de forma online. Además del atractivo económico, estas subastas llaman la atención porque ofrecen equipos en buen estado y con procesos transparentes. Por eso, conocer la fecha exacta y los pasos para inscribirse resulta clave.

Cuándo es la subasta de ARCA de los celulares iPhone

-AFIP subasta celulares

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció dos fechas que prometen captar la atención de quienes buscan acceder a smartphones de alta gama a precios competitivos.

La primera subasta se realizará el 23 de octubre a las 12:00 horas, con 17 unidades de iPhone 15 de 128 GB en colores blanco y azul. El precio base para participar será de $450.000 por dispositivo, y quienes deseen sumarse deberán inscribirse antes del 21 de octubre.

Pero la cita más relevante llegará una semana después: el 30 de octubre, cuando se llevará a cabo una subasta mayor con 119 teléfonos distribuidos en 9 lotes. En esta oportunidad, los modelos en juego serán iPhone 16 y 16 Pro Max, con valores iniciales que parten desde $380.000, una cifra muy por debajo de los precios del mercado minorista actual.

Ambos remates forman parte de las acciones que realiza la agencia para dar salida a mercadería decomisada. Estas subastas suelen atraer a cientos de interesados, ya que representan una oportunidad concreta de adquirir tecnología de última generación a precios reducidos.

Cómo participar de las subastas de ARCA

La participación en las subastas de ARCA es completamente digital y se realiza a través del portal oficial del Banco Ciudad, lo que permite intervenir desde cualquier punto del país. Sin embargo, para poder pujar por los lotes disponibles es fundamental cumplir con una serie de pasos previos y obligatorios que garantizan la transparencia y seriedad del proceso.

  1. En primer lugar, los interesados deben registrarse como usuarios en la plataforma, ya sea como persona física o jurídica.
  2. Luego, deberán seleccionar el lote de iPhone que deseen y revisar con atención las condiciones de venta correspondientes, que incluyen detalles técnicos y legales de cada unidad.
  3. El siguiente paso es realizar un depósito de garantía equivalente al 10 % del valor base del lote elegido, requisito indispensable para habilitar la participación.
  4. Finalmente, el día y hora establecidos para el remate, solo quedará conectarse a la subasta online y comenzar a pujar desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ARCA dió a conocer quiénes serán excluidos del Monotributo.

Tenés que saberlo: por este motivo te pueden dar de baja del monotributo de ARCA en octubre 2025

ARCA informó cuáles son los nuevos topes de ingresos para monotributistas

A cuánto llega el límite de ingresos para cada categoría del monotributo de ARCA en octubre 2025

La adhesión de CABA amplía los beneficios de simplificación y transparencia para los pequeños contribuyentes.

Qué cambia para los pequeños contribuyentes con el Monotributo unificado de ARCA

¿Qué es el Monotributo Promovido de ARCA?.

De qué se trata el Monotributo Promovido de ARCA y cómo anotarse

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

Si hacés estos movimientos, ARCA podrá investigarte: cuáles son

¿Cuáles son los medios habilitados por ARCA para pagar el Monotributo?

Qué formas de pago tiene el monotributo de ARCA en octubre 2025

Rating Cero

De Niro se sorprendió por la transformación de un colega.

La impresionante transformación física de un actor que más sorprendió a Robert De Niro

El DJ empezó en las cabinas de Buenos Aires y hoy se luce en las pistas de todo el mundo.

De Argentina al mundo: Lucas Blanco, el DJ que revoluciona el tech-house

Se confirmó la peor noticia sobre la próxima película de The Amazing Spider-Man.
play

Marvel reveló la peor noticia: "No va a pasar y no creo que pase nunca..."

Gran Hermano﻿ vuelve a la televisión tras varios meses.

Se confirmó el regreso de Gran Hermano: cuándo empieza la nueva edición en la casa argentina

Telefe y El Trece fueron muy perjudicados con el cambio del rating.

El rating cambió para siempre: la forma de medirlo no volverá a ser la misma

Kim Kardashian sorprendió con su nuevo lanzamiento de ropa interior.

Kim Kardashian lanzó ropa interior con vello púbico: se agotó en menos de 24 horas

últimas noticias

Este jugador tiene que volver a Boedo el 1 de enero de 2026.

El campeón del fútbol argentino que puede llegar a San Lorenzo en 2026

Hace 10 minutos
De Niro se sorprendió por la transformación de un colega.

La impresionante transformación física de un actor que más sorprendió a Robert De Niro

Hace 18 minutos
El Tribunal consideró que se trató de una venganza contra el hermano de la víctima.

Tres hombres y una mujer fueron condenados por el asesinato de un nene con síndrome de Down

Hace 28 minutos
Anses dio detalles sobre el bono de refuerzo de ingresos para noviembre.

Atención jubilados de ANSES: ¿seguirá vigente el bono de $70.000 en noviembre 2025?

Hace 29 minutos
Anses informó que un grupo de beneficiarios pasará a cobrar $403.160 en noviembre.

ANSES confirmó que va a pagar $403.160 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

Hace 29 minutos