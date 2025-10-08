El refugio atómico es un éxito en Netflix: ¿tendrá segunda temporada? La serie se colocó como una de las más vistas del mundo muy rápidamente y hay gran expectativa por la continuidad.







La serie El refugio atómico se convirtió en un éxito absoluto en Netflix, lo que provocó que los fanáticos se expresen en las redes sociales de la plataforma de streaming para pedir por su segunda temporada y esto ha generado mucha expectativa.

Quien se encargó de hablar sobre la segunda temporada de El refugio atómico fue Álex Pina, uno de los creadores de la serie que brindó una entrevista al portal Espinof. Al ser consultado por la producción de la misma, reveló: "Por ahora lo que hemos trabajado sería el arranque, porque necesitábamos saber cómo podíamos volver a arrancar para poder escribir el final de esta".

De igual manera, Pina explicó que todavía están lejos de comenzar las grabaciones porque no tienen guion: "Qué pasaría inmediatamente después, eso está previsto. Y cómo nos podríamos escalar a un lugar todavía más hardcore y mezquino. Todo eso lo tenemos pensado, lo que no tenemos pensado es el desarrollo de la temporada dos". Así, evidenció que hay muchas chances de que la serie continúe, aunque todavía no tienen la confirmación de Netflix.

Embed - El Refugio Atómico | Tráiler Oficial | Netflix España

Por otro lado, adelantó que los personajes Mimi (Agustina Bisio) y Osvaldo (Enrique Arce) no regresarán en la próxima temporada: "Las muertes son el final de arco natural de estos personajes". Con esto, se adelantó y dejó en claro que no hay lugar a la duda con respecto al futuro de ellos.