Crónica de una muerte anunciada: Liam Payne y un recorrido por sus últimos días en Argentina

El cantante británico falleció en Buenos Aires luego de caer al vacío desde el balcón de su habitación de hotel, la cual terminó destrozada y con varios restos de cocaína. Hay dos empleados imputados por suministro de estupefacientes.

Se cumplió un año de la trágica muerte de Liam Payne , uno de los cinco cantantes británicos que saltó a la fama con One Direction, y todavía hay muchas preguntas con respecto a su deceso en el barrio de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires .

De forma sorpresiva, Payne tomó un avión desde un destino desconocido y arribó a Argentina el 30 de septiembre de 2024 , algo que rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó euforia entre sus miles de fanáticos argentinos. Por eso, ese mismo día, el cantante salió a la entrada del Park Hyatt Buenos Aires, hotel donde estaba hospedado, para tomarse fotografías, firmar autógrafos y hasta cantar con quienes se acercaron al lugar .

Ya al día siguiente, y a través de su cuenta de Snapchat, el ex-One Direction reveló que su visita al país se debía al recital de Niall Horan en el Movistar Arena , el cual se realizaría el 2 de octubre. Así, cumplió con su palabra y se lo pudo ver en uno de los palcos del microestadio, donde fue grabado mientras disfrutaba junto a su novia Kate Cassidy , lo cual generó mucha emoción entre los presentes al tratarse de una especie de reunión de dos integrantes de la banda.

Durante el 3 de octubre, Liam Payne volvió a acercarse a los fans que estaban en la puerta del Park Hyatt y le obsequiaron una camiseta suplente de la Selección argentina , la cual no dudó en ponérsela y volvió a ser viral en redes sociales. Hasta ese momento, nada parecía fuera de lo común e incluso compartió un video en su Snapchat donde se lo pudo ver mientras jugaba al bowling en un local de Paloko .

Para seguir con sus presencias en shows musicales, Payne se mostró nuevamente en un palco, pero en esta ocasión del estadio de River Plate, donde fue a ver a Paul McCartney en su primera función realizada el 5 de octubre. Aquí todavía estaba con Cassidy y él mismo decidió destacar las publicaciones en Snapchat con el título “Concert”.

Tras esto, volvió a tener un perfil bajo por un tiempo y se limitó a compartir una nueva imagen en esta misma red social donde mostró que le obsequiaron flores y él respondió con un "Te amo Argentina". Durante el 7 de octubre, muchos medios se hicieron eco de un fuerte repudio internacional contra el cantante luego de varios dichos polémicos, algo que llegó al punto que él tuvo que compartir un comunicado en su cuenta de X para aclarar las cosas.

Por otro lado, Liam Payne también mostró que fue a cenar a un lugar de carne argentina durante la noche del 7 de octubre y nuevamente se lo pudo ver con un ánimo que no estaba por fuera de lo común. Al día siguiente, solo se pudo observar algunas fotos de fans y no mucho más que eso.

Y aquí es, exactamente una semana antes de su muerte, cuando se empiezan a dar a conocer noticias extrañas sobre su vida, lo que provocó que fuera expulsado del Park Hyatt Buenos Aires por un supuesto comportamiento disruptivo y aparente estado de ebriedad. Así es como Payne terminó por cambiar de hospedaje y llegó a CasaSur Palermo Hotel, donde ingresó el domingo 13 de octubre y falleció menos de 72 horas después.

Ya sin fechas específicas, en algún momento de esa semana se fue a una casa de campo, la cual se podía observar en sus publicaciones de Snapchat que luego fueron borradas por razones desconocidas. Allí todavía estaba presente Kate Cassidy, algo fundamental para lo que fue su posterior estancia en el hotel ubicado en Palermo.

Por otro lado, días después de su muerte, se dieron a conocer videos de las cámaras de seguridad del CasaSur en los que se puede ver al cantante supuestamente recibiendo cocaína por parte de empleados del hotel. Aquí, ya se había quedado solo luego de que su pareja regresara a los Estados Unidos.

Durante el 16 de octubre de 2024, Liam Payne volvió a ser acusado de tener un comportamiento disruptivo y estado de ebriedad en el lobby del lugar donde estaba hospedado. Esto llevó a los empleados del hotel a acompañarlo a su habitación para asegurarse de que no volviera a bajar, sin saber lo que ocurriría apenas minutos después.

Según revelaron la autopsia y un video del hotel, Payne se desmayó mientras estaba en el balcón de su cuarto por la intoxicación que le generaron el alcohol y las drogas. Por esa razón, cayó al vacío totalmente desvanecido y murió al impactar con el suelo del patio del CasaSur Palermo, una noticia que rápidamente recorrió las redes sociales y generó impacto mundial por el inesperado adiós de un ex-One Direction a sus 31 años.

Muerte de Liam Payne: imputaron a dos empleados del hotel y citaron a indagatoria a otros tres acusados

La causa por la muerte de Liam Payne tuvo nuevos avances luego de que se diera a conocer que hay dos nuevos imputados y tres de los acusados fueron citados a declarar.

La jueza de la causa, Laura Bruniard, solicitó que el empresario Rogelio Nores, el camarero Braian Paiz y el empleado del hotel Ezequiel Pereyra, sean citados a indagatoria. Al primero se le imputa el delito de abandono de persona seguido de muerte y facilitación de estupefacientes, acusación que también recae sobre Paiz y Pereyra.