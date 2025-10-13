IR A
IR A

Se agranda el universo de Game of Thrones: llega una nueva serie a HBO Max

Más de seis años después del final de la producción original, la plataforma de streaming sigue sacándole jugo a su mundo ficcional.

Game of Thrones ﻿tendrá una nueve serie luego de su éxito.

Game of Thrones ﻿tendrá una nueve serie luego de su éxito.

HBO Max
La primera se estrenará el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero de 2026.
Te puede interesar:

Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton

A través de su canal de YouTube, la plataforma de streaming compartió el primer tráiler oficial de la serie A Knight of the Seven Kingdoms (El caballero de los Siete Reinos), un relato a la altura de una leyenda. Con una temática dramática, llegará a HBO Max el domingo 18 de enero de 2026 y está escrita y producida por George R.R. Martin e Ira Parker.

Esta producción contará con un total de seis episodios, los cuales llegarán de forma semanal y siempre los domingos, por lo que terminará el 22 de febrero de 2026. Por el lado del elenco, los protagonistas serán Peter Claffey (Ser Duncan the Tall/Dunk), Dexter Sol Ansell (Prince Aegon "Egg" Targaryen), Finn Bennett (Prince Aerion "Brightflame" Targaryen) y Bertie Carvel (Prince Baelor "Breakspear" Targaryen).

Embed - El Caballero de los Siete Reinos | Teaser Oficial Doblado | HBO Max

Por el lado de la sinopsis, HBO Max reveló: "El viaje de dos héroes improbables -un caballero joven, ingenuo pero valiente, y su diminuto escudero- en una era en la que la dinastía Targaryen aún gobierna desde el Trono de Hierro y el recuerdo de los dragones sigue vivo en la memoria de los hombres". Según informaron, promete un enfoque en la amistad, la lealtad y el crecimiento personal de sus protagonistas.

Apple TV cambia el streaming para siempre tras un sorpresivo anuncio

La empresa tecnológica multinacional Apple confirmó una nueva modificación en su plataforma de streaming, la cual sorprendió a los millones de fans de sus series y películas y parece ser algo exclusivamente para cambiar su imagen luego de un fallido intento por diferenciar sus productos.

Apple TV logo
Apple TV decidió cambiar su streaming para siempre.

Apple TV decidió cambiar su streaming para siempre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

últimas noticias

Agustín Laje se despegó del acusado por el doble femicidio en Córdoba: No tengo ningún tipo de relación con esta persona

Agustín Laje se despegó del acusado por el doble femicidio en Córdoba: "No tengo ningún tipo de relación"

Hace 5 minutos
Los ADRs subieron en Wall Street.

El mercado, expectante por la reunión entre Javier Milei y Donald Trump: los ADRs subieron hasta 20%

Hace 8 minutos
play
Game of Thrones ﻿tendrá una nueve serie luego de su éxito.

Se agranda el universo de Game of Thrones: llega una nueva serie a HBO Max

Hace 10 minutos
Triple femicidio de Florencio Varela: Sotacuro sostuvo que fue utilizado y negó haber participado del crimen

Triple femicidio de Florencio Varela: Sotacuro sostuvo que fue "utilizado" y negó haber participado del crimen

Hace 22 minutos
play
Apple TV decidió cambiar su streaming para siempre.

Apple TV cambia el streaming para siempre tras un sorpresivo anuncio

Hace 1 hora