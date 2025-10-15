El Ejército de Estados Unidos le exigió a Hamás que frene "los disparos contra inocentes en Gaza"

El almirante Brad Cooper le pidió al grupo islamista que cumpla con el alto al fuego y advirtió que "esta es una oportunidad histórica para la paz".

El jefe del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), el almirante Brad Cooper , le exigió al grupo islamista Hamás que deje de disparar "contra civiles palestinos inocentes en Gaza" y respete el acuerdo de paz, en el marco del conflicto en Medio Oriente.

En un comunicado, Cooper cargó contra Hamás por sus acciones sobre Gaza: "Instamos encarecidamente a Hamás a que suspenda inmediatamente la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza, tanto en las zonas controladas por Hamás como en las aseguradas por las Fuerzas de Defensa de Israel detrás de la Línea Amarilla".

"Esta es una oportunidad histórica para la paz. Hamás debería aprovecharla retirándose por completo, adhiriéndose estrictamente al plan de paz de 20 puntos del presidente Trump y desarmándose sin demora", agregó en esta línea.

En tal sentido, expuso su optimismo sobre la situación del conflicto: "Hemos transmitido nuestras preocupaciones a los mediadores que han aceptado colaborar con nosotros p ara hacer cumplir la paz y proteger a los civiles inocentes de Gaza. Seguimos siendo muy optimistas sobre el futuro de la paz en la región".

Israel denunció que uno de los cuerpos devueltos por Hamás "no corresponde a ningún rehén"

Israel denunció que uno de los cuatro cuerpos que Hamás entregó este martes "no corresponde a ninguno de los rehenes" que permanecían secuestrados en Gaza, lo que causó tensión en medio de la tregua, y advirtió que no se detendrá hasta recuperar a "todos los caídos".

"Tras la finalización de los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado a Israel por Hamás no corresponde a ninguno de los rehenes", informaron este miércoles las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y exigieron al grupo que "realice todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos".

Los cuerpos fueron entregados este martes por la noche, después de que Israel protestara porque Hamás solo había devuelto a cuatro de los 28 rehenes fallecidos. Según el acuerdo de paz, los restos debían ser entregados antes del lunes, pero Hamás dijo que necesitaba más tiempo para recuperar algunos cadáveres.

"La organización terrorista Hamás debe cumplir sus compromisos con los mediadores y devolverlos como parte de la aplicación del acuerdo. No cederemos en este punto y no escatimaremos esfuerzos hasta que recuperemos a todos los rehenes caídos, hasta el último de ellos", afirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Basta de humillación", protestó el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir. "Un momento después de abrir los cruces a cientos de camiones, Hamás volvió rápidamente a sus métodos habituales: mentir, calumniar y maltratar a familias y cuerpos. El terror nazi solo entiende de fuerza, y la única manera de combatirlo es borrarlo de la faz de la tierra", aseguró.

En esa línea, le pidió a Benjamin Netanyahu que emita "un ultimátum claro a Hamás: si no devuelve inmediatamente todos los cuerpos de nuestros caídos y continúa con estos retrasos, detendremos inmediatamente todos los suministros de ayuda que entran en la Franja".

El portavoz de Hamás, Hazem Kassem, aseguró en Telegram que el grupo estaba trabajando para devolver los cuerpos de los rehenes y cumplir con los términos del alto el fuego. No es la primera vez que devuelve un cadáver equivocado: ya había ocurrido en enero, cuando entregó el cuerpo de una mujer palestina en lugar del de Shiri Bibas.

Los otros tres cuerpos fueron identificados como el sargento Tamir Nimrodi (18), secuestrado vivo el 7 de octubre pero "asesinado por bombardeos de las FDI en cautiverio", según el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas; Uriel Baruch (35), asesinado en el festival de música Nova, y Eitan Levy (53), asesinado en el kibutz Be'eri.