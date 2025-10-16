Uno por uno: estos son los descuentos que tiene Cuenta DNI para cada día que queda de octubre 2025

Cuenta DNI, la popular aplicación de banca virtual impulsada por el principal banco de la Provincia de Buenos Aires, reafirmó su compromiso con el ahorro de sus usuarios al mantener un esquema constante de promociones y descuentos. La plataforma digital continúa enfocada en ofrecer beneficios concretos para una base que supera los diez millones de usuarios activos en todo el territorio bonaerense.
Con el propósito de fortalecer la economía doméstica, la aplicación de la entidad financiera puso en marcha una serie de ofertas destacadas desde el inicio de la semana. Estas promociones abarcan múltiples rubros y buscan maximizar el ahorro en los gastos cotidianos del hogar, haciendo las compras más accesibles para millones de clientes.
Las rebajas, disponibles desde el lunes y activas hasta el final de la semana, incentivan a los usuarios a realizar sus transacciones diarias a través de la plataforma. De este modo, Cuenta DNI no solo facilita el acceso digital a los servicios bancarios, sino que también se consolida como una herramienta esencial para la planificación financiera y el ahorro sostenido de las familias.
Día por día: cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025
Las promociones de Cuenta DNI se extienden a lo largo de toda la semana, con beneficios que incluyen devoluciones en supermercados, comercios de cercanía, mayoristas y otros rubros. Cada día presenta oportunidades de ahorro específicas, pensadas para que los usuarios puedan planificar sus compras y aprovechar los descuentos más convenientes según sus necesidades.
Lunes:
- Cadena de supermercados: 20% de descuento con un tope de reintegro de $8.000 por persona y por semana.
- Cines (consultar adheridos): 50% de descuento, sin tope de devolución y con reintegro inmediato.
- Librerías adheridas: 10% de reintegro sin límite de devolución.
Martes:
- Cines: 50% de descuento, sin tope y con reintegro automático.
- Librerías adheridas: 10% de reintegro, sin límite de devolución.
- Mayorista de la “V”: 20% de ahorro con un reintegro máximo unificado de $20.000 por persona.
Miércoles:
- Cadena de supermercados francesa: 10% de descuento en compras, sin tope de reintegro y con devolución instantánea.
- Perfumerías y farmacias adheridas: 10% de reintegro, sin límite de devolución.
- Supermercado de la “T”: 20% de devolución, sin tope y con reintegro inmediato.
Jueves:
- Perfumerías y farmacias adheridas: 10% de reintegro, sin límite de devolución.
- Supermercado “Chan…”: 20% de descuento, sin tope y con devolución al instante.
Viernes:
- Supermercado “Chan…”: 20% de oferta, sin tope de reintegro y con devolución inmediata.
- Comercios de barrio (diversos rubros): 20% de descuento con un reintegro máximo de $4.000 por persona y por semana.
Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.
Sábado:
- Supermercados “T”: 20% de devolución, sin tope y con reintegro inmediato.
- Supermercado “Chan”: 20% de oferta, sin límite y con devolución al momento.
- Gastronomía (Día de la Madre): 30% de descuento con un tope de $8.000 por vigencia y por persona.
Domingo:
- Supermercados “T”: 20% de devolución, sin tope y con reintegro inmediato.
- Gastronomía (Día de la Madre): 30% de descuento con un tope de $8.000 por persona y por vigencia.
Además de este cronograma semanal, existen promociones permanentes disponibles todos los días. Entre ellas se incluyen un 40% de reintegro en Ferias y Mercados Bonaerenses, un 40% de devolución en bufetes y locales de universidades adheridas con un tope semanal de $6.000 por persona, y la posibilidad de realizar compras en tres cuotas sin interés en comercios adheridos mediante el uso de tarjetas de crédito emitidas por la entidad a través de Cuenta DNI.
