16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Uno por uno: estos son los descuentos que tiene Cuenta DNI para cada día que queda de octubre 2025

La billetera digital actualizó esta semana su programa de beneficios, brindando reintegros en distintos rubros comerciales.

Por
Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual

Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria.

 

Banco Provincia

Cuenta DNI, la popular aplicación de banca virtual impulsada por el principal banco de la Provincia de Buenos Aires, reafirmó su compromiso con el ahorro de sus usuarios al mantener un esquema constante de promociones y descuentos. La plataforma digital continúa enfocada en ofrecer beneficios concretos para una base que supera los diez millones de usuarios activos en todo el territorio bonaerense.

En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.   
Te puede interesar:

Cómo es el ahorro en ferias que tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

Con el propósito de fortalecer la economía doméstica, la aplicación de la entidad financiera puso en marcha una serie de ofertas destacadas desde el inicio de la semana. Estas promociones abarcan múltiples rubros y buscan maximizar el ahorro en los gastos cotidianos del hogar, haciendo las compras más accesibles para millones de clientes.

Las rebajas, disponibles desde el lunes y activas hasta el final de la semana, incentivan a los usuarios a realizar sus transacciones diarias a través de la plataforma. De este modo, Cuenta DNI no solo facilita el acceso digital a los servicios bancarios, sino que también se consolida como una herramienta esencial para la planificación financiera y el ahorro sostenido de las familias.

Cuenta DNI
Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Día por día: cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025

Las promociones de Cuenta DNI se extienden a lo largo de toda la semana, con beneficios que incluyen devoluciones en supermercados, comercios de cercanía, mayoristas y otros rubros. Cada día presenta oportunidades de ahorro específicas, pensadas para que los usuarios puedan planificar sus compras y aprovechar los descuentos más convenientes según sus necesidades.

Lunes:

  • Cadena de supermercados: 20% de descuento con un tope de reintegro de $8.000 por persona y por semana.
  • Cines (consultar adheridos): 50% de descuento, sin tope de devolución y con reintegro inmediato.
  • Librerías adheridas: 10% de reintegro sin límite de devolución.

Martes:

  • Cines: 50% de descuento, sin tope y con reintegro automático.
  • Librerías adheridas: 10% de reintegro, sin límite de devolución.
  • Mayorista de la “V”: 20% de ahorro con un reintegro máximo unificado de $20.000 por persona.
CUENTA DNI

Miércoles:

  • Cadena de supermercados francesa: 10% de descuento en compras, sin tope de reintegro y con devolución instantánea.
  • Perfumerías y farmacias adheridas: 10% de reintegro, sin límite de devolución.
  • Supermercado de la “T”: 20% de devolución, sin tope y con reintegro inmediato.

Jueves:

  • Perfumerías y farmacias adheridas: 10% de reintegro, sin límite de devolución.
  • Supermercado “Chan…”: 20% de descuento, sin tope y con devolución al instante.

Viernes:

  • Supermercado “Chan…”: 20% de oferta, sin tope de reintegro y con devolución inmediata.
  • Comercios de barrio (diversos rubros): 20% de descuento con un reintegro máximo de $4.000 por persona y por semana.
Cuenta DNI
Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.

Sábado:

  • Supermercados “T”: 20% de devolución, sin tope y con reintegro inmediato.
  • Supermercado “Chan”: 20% de oferta, sin límite y con devolución al momento.
  • Gastronomía (Día de la Madre): 30% de descuento con un tope de $8.000 por vigencia y por persona.

Domingo:

  • Supermercados “T”: 20% de devolución, sin tope y con reintegro inmediato.
  • Gastronomía (Día de la Madre): 30% de descuento con un tope de $8.000 por persona y por vigencia.

Además de este cronograma semanal, existen promociones permanentes disponibles todos los días. Entre ellas se incluyen un 40% de reintegro en Ferias y Mercados Bonaerenses, un 40% de devolución en bufetes y locales de universidades adheridas con un tope semanal de $6.000 por persona, y la posibilidad de realizar compras en tres cuotas sin interés en comercios adheridos mediante el uso de tarjetas de crédito emitidas por la entidad a través de Cuenta DNI.

Cuenta DNI
En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.

En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.

Noticias relacionadas

El beneficio solo aplica si el pago se hace con dinero disponible en la app.

Cuenta DNI activa nuevamente el descuento en carnicerías en septiembre 2025: cuándo aprovecharlo

Banco Provincia habilitó una nueva línea de créditos personales que pueden gestionarse directamente desde la aplicación de Cuenta DNI, con aprobación inmediata y acreditación en un día.

Últimos 10 días: qué beneficios tiene Cuenta DNI para el final de septiembre 2025

Anses informó que un grupo de beneficiarios pasará a cobrar $403.160 en noviembre.

ANSES confirmó que va a pagar $403.160 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

Anses dio detalles sobre el bono de refuerzo de ingresos para noviembre.

Atención jubilados de ANSES: ¿seguirá vigente el bono de $70.000 en noviembre 2025?

El dólar oficial mantiene la tensión entre la alta demanda y la intervención del Tesoro de Estados Unidos.

El dólar se estabiliza alrededor de los $1.400 tras el salto de la rueda del jueves

Anses detalló de cuánto será la jubilación mínima en noviembre.

De cuánto será la jubilación mínima de ANSES en noviembre 2025 con el aumento confirmado

Rating Cero

De Niro se sorprendió por la transformación de un colega.

La impresionante transformación física de un actor que más sorprendió a Robert De Niro

El DJ empezó en las cabinas de Buenos Aires y hoy se luce en las pistas de todo el mundo.

De Argentina al mundo: Lucas Blanco, el DJ que revoluciona el tech-house

Se confirmó la peor noticia sobre la próxima película de The Amazing Spider-Man.
play

Marvel reveló la peor noticia: "No va a pasar y no creo que pase nunca..."

Gran Hermano﻿ vuelve a la televisión tras varios meses.

Se confirmó el regreso de Gran Hermano: cuándo empieza la nueva edición en la casa argentina

Telefe y El Trece fueron muy perjudicados con el cambio del rating.

El rating cambió para siempre: la forma de medirlo no volverá a ser la misma

Kim Kardashian sorprendió con su nuevo lanzamiento de ropa interior.

Kim Kardashian lanzó ropa interior con vello púbico: se agotó en menos de 24 horas

últimas noticias

Este jugador tiene que volver a Boedo el 1 de enero de 2026.

El campeón del fútbol argentino que puede llegar a San Lorenzo en 2026

Hace 10 minutos
De Niro se sorprendió por la transformación de un colega.

La impresionante transformación física de un actor que más sorprendió a Robert De Niro

Hace 18 minutos
El Tribunal consideró que se trató de una venganza contra el hermano de la víctima.

Tres hombres y una mujer fueron condenados por el asesinato de un nene con síndrome de Down

Hace 28 minutos
Anses dio detalles sobre el bono de refuerzo de ingresos para noviembre.

Atención jubilados de ANSES: ¿seguirá vigente el bono de $70.000 en noviembre 2025?

Hace 29 minutos
Anses informó que un grupo de beneficiarios pasará a cobrar $403.160 en noviembre.

ANSES confirmó que va a pagar $403.160 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

Hace 29 minutos