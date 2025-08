Disney+ sumará un nuevo catálogo de series y películas: de qué se trata

Hulu Hulu estará disponible a nivel mundial luego de miles de pedidos a Disney+. Redes sociales

Si bien todavía faltan algunos meses para el 2026, Bob Iger, el director ejecutivo de Disney, reveló que Hulu ya está totalmente integrado a Disney+, algo que calificó como "un gran paso adelante que creará una impresionante oferta de entretenimiento". Algunas de las producciones originales de este catálogo son las series The Handmaid's Tale, The Bear y Only Murders in the Building, mientras que en materia de películas están Prey, Run y Fresh.