Javier Milei, sobre el condicionamiento de Trump: "Mientras yo sea presidente el apoyo lo tenemos"

Tras su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente Javier Milei calificó la reunión como “histórica” y aseguró que Washington “cambió su estrategia geopolítica hacia América Latina”.

El presidente Javier Milei volvió a referirse este miércoles al encuentro que mantuvo con Donald Trump el martes en la Casa Blanca y sostuvo que el apoyo de Estados Unidos hacia la Argentina “no está ligado al resultado de las elecciones del 26 de octubre”.

“Se hizo una interpretación maliciosa, digna de los periodistas argentinos buscando roña, tratando de sacar porquería de donde no lo hay. Trump manifestó su apoyo total y absoluto a mí. Mientras yo sea presidente, el apoyo lo tenemos” , afirmó el mandatario en una entrevista en A24. Milei calificó la reunión como “inédita e histórica” y destacó que marca “un cambio de estrategia geopolítica” por parte de Washington.

“Estados Unidos tenía una política hacia la región que era aquellos que apoyaban y eran sus aliados los descuidaban, y aquellos que lo combatían trataba de seducirlos. Era un incentivo perverso porque entonces lo más conveniente era ser enemigo de Estados Unidos” , explicó.

“Eso cambió con la llegada de Marcos Rubio , que entiende la batalla cultural, los riesgos del socialismo del siglo XXI y el daño que han hecho estos personajes siniestros. Los aliados ahora son premiados y los que no son amigos no son amigos” , agregó.

En la misma línea, Milei explicación sobre el vínculo bilateral: “El status quo quiere que a la Argentina le vaya mal. Mientras yo esté en el poder cuento con el apoyo de Estados Unidos. Trump dijo que me da un total apoyo a mi gestión, que es hasta el 2027. Él le pidió a los argentinos que nos apoyen. Él dijo que va a bancar a los que defienden las ideas de la libertad. Trump quiere impulsar a los argentinos para que sigan en el camino de las ideas de la libertad”.

Según el presidente, Trump “apoya a Milei y, si el que viene atrás sigue defendiendo las ideas de la libertad, lo van a seguir apoyando. Pero si viene un comunista no lo van a apoyar". Acto seguido aclaró que se refería al gobernador Axel Kicillof y a los kirchneristas. "El socialismo del siglo XXI termina convirtiéndose en Venezuela. Está claro dónde quiere ir el kirchnerismo. Trump no quiere estar asociado con comunistas empobrecedores”, indicó

Milei insistió en que “Donald Trump está viendo el ordenamiento del mundo y está dispuesto a liderar la región. En ese proceso considera que Argentina es un aliado. Lo ha manifestado en las palabras y los hechos frente al embate político que ha recibido nuestro gobierno desde febrero de este año”.

El mandatario también defendió su gestión económica y los supuestos avances en materia fiscal. “Pusimos en orden las cuentas públicas, la cuestión monetaria y el mercado de cambios. Pero desde febrero la oposición nos empezó a atacar en el Congreso. La parte destructiva de la oposición empezó a hacer proyectos con un objetivo destituyente. Eso no pasó nunca en la historia de la Argentina. Transgreden los límites del poder porque se meten con la política económica, que es responsabilidad del Ejecutivo. Votaban aumentos de gasto sin contrapartida de ingresos. Es una irresponsabilidad total”.

Según Milei, “después de la elección en la provincia de Buenos Aires se intensificaron los ataques. En ese contexto, en el que se cerraron los mercados, destacó haber recibido el apoyo de Estados Unidos. “La oposición tiene el objetivo de destruir todo lo que hemos construido con mucho esfuerzo y que es fruto de la admiración que se desata en todas partes del mundo”, advirtió.

Respecto del acuerdo con el Tesoro estadounidense, aclaró: “Es un swap, no es tomar deuda. Es un intercambio de monedas donde el Tesoro tiene 20 mil millones de dólares disponibles para nosotros y ellos tienen el equivalente en pesos. Solo se va a constituir en deuda si lo ejecutamos”. Además descartó que Argentina se convierta en "colonia" de Estados Unidos y aseguró que dichas afirmaciones forman parte del "nacionalismo berreta".

“Bessent anunció que se va a construir un paquete para los temas de la deuda. El año que viene vencen 8.500 millones de dólares. Tenemos el swap y 20 mil millones de dólares más para atender directamente los problemas de deuda. Hay ventajas comerciales que nos va a dar Estados Unidos. Jugaron fuerte a favor de Argentina”.

También rechazó las interpretaciones de algunos analistas sobre el acuerdo financiero: “No es un rescate financiero. Los economistas están errando. Son deshonestos intelectualmente. Eso es mentira. ¿Cómo vamos a llamar rescate a una política destinada a no estafar más a los argentinos?”.

Milei elogió al presidente republicano: “Yo me siento honrado. Al presidente de los Estados Unidos lo hemos postulado para el Nobel de la Paz. Ha cerrado ocho conflictos en el mundo y acaba de cerrar el conflicto con los terroristas de Hamas. Después de ese logro, nos recibió en la Casa Blanca y volvió a darme un fuerte apoyo”.