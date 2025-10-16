ANSES reintegra $120.000 a jubilados en octubre 2025: los detalles La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un nuevo mecanismo de reintegros que permitirá recuperar dinero por mes en compras realizadas con tarjeta de débito. Por







Los reintegros se acreditan en 48 horas y varían según el rubro del comercio. Pexels

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) implementará durante octubre de 2025 un sistema de reintegro automático de hasta $120.000 destinado a jubilados y pensionados. La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, busca reforzar el poder de compra de los adultos mayores sin representar un gasto fiscal adicional, ya que los reembolsos serán financiados por bancos y comercios adheridos al programa Beneficios Anses.

Anses - Jubilación Los jubilados podrán recuperar hasta $120.000 por mes con compras hechas con tarjeta de débito. Pexels

Así es el reintegro de $120.000 de ANSES a jubilados El reintegro no requiere inscripción previa ni trámites adicionales. Los beneficiarios solo deberán realizar sus compras con la tarjeta de débito asociada a su cuenta previsional, y el monto se acreditará automáticamente dentro de las 48 horas posteriores a cada operación.

Los descuentos varían según el tipo de comercio: 10% en supermercados y farmacias, 20% en productos de perfumería y limpieza y un 5% adicional para quienes compren mediante la app BNA+ del Banco Nación, que además ofrece un rendimiento del 32% TNA sobre saldos de hasta $500.000. De esta forma, los jubilados podrán alcanzar un ahorro mensual de hasta $120.000, dependiendo de sus consumos registrados.

Qué comercios están adheridos de Beneficios ANSES El programa incluye a las principales cadenas de supermercados, farmacias y tiendas de productos esenciales del país. El listado completo de comercios participantes puede consultarse en el sitio oficial, donde se actualizan los convenios vigentes.

Anses - Jubilación El programa Beneficios Anses reúne a supermercados, farmacias y cadenas de todo el país. Freepik Según explicaron desde el Gobierno, esta medida “no implica gasto fiscal”, ya que los reintegros son cubiertos por acuerdos entre entidades financieras y empresas privadas. El objetivo es sostener el consumo de los adultos mayores y ofrecer un alivio económico directo sin afectar el presupuesto público.