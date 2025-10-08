Boy Olmi y Carola Reyna protagonizarán una serie juntos: cuándo se estrena

El actor Boy Olmi y la actriz Carola Reyna protagonizarán una serie juntos que llegará al mundo del streaming en las próximas semanas, algo que tomó por sorpresa a los fanáticos de la pareja y podría ser todo un éxito por la premisa de la producción.
A través de las redes sociales de Olga, confirmaron la llegada de la miniserie Banquete, parejas al plato, la cual estará protagonizada por Boy Olmi, Carola Reyna, Paula Chaves, Pedro Alfonso, Juli Manzotti y Coker. Junto con esto, agregaron que tratará sobre "tres generaciones, una cena y muchos juegos (lo vas a entender cuando lo veas)".
Con respecto a los estrenos, serán el jueves 16 y 23 de octubre, por lo que tendrá apenas dos episodios que llegarán al canal de Olga en YouTube, es decir por streaming. Esto también significa que será gratuito, aunque tendrá publicidades para aquellas personas que no cuenten con el servicio premium de la plataforma.
Es importante recordar que Carola Reyna y Boy Olmi están juntos desde que se conocieron en la telenovela Apasionada en 1992, con su casamiento en 1994 y una relación que ya lleva 32 años. Además, esta será su tercera serie juntos, luego de la mencionada y Familia de diván en 2023, con la casualidad que las tres veces hicieron de parejas casadas.
