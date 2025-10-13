13 de octubre de 2025 Inicio
Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton

Al igual que sucedió con la anterior temporada, también estará dividida en dos partes.

La primera se estrenará el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero de 2026.

La noticia más esperada por los seguidores de Bridgerton: Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada.

Esta nueva entrega desplaza el foco hacia Benedict Bridgerton, interpretado nuevamente por Luke Thompson. Mientras sus hermanos mayores han encontrado sus parejas y han formado familias, Benedict ha permanecido como el espíritu libre del clan, bohemio y reacio a comprometerse.

Pero todo cambiará cuando, en un elegante baile de máscaras organizado por su madre Violet Bridgerton, divisa una enigmática “Dama de Plata”.

Esa misteriosa figura es Sophie Baek, interpretada por Yerin Ha, alguien de una posición social más humilde y cargada de secretos.

La temporada 4 adaptará An Offer from a Gentleman (título original del libro que en español se conoce como Te doy mi corazón) de Julia Quinn. Al igual que con temporadas anteriores, constará de ocho episodios.

Además de Thompson y Ha como protagonistas, la nueva temporada contará con el regreso de varios personajes queridos:

  • Nicola Coughlan y Luke Newton continuarán como Penelope y Colin Bridgerton.
  • Jonathan Bailey (Anthony) y Simone Ashley (Kate) también volverán a sus roles.
  • Los nuevos rostros que se suman al reparto son Katie Leung, Michelle Mao e Isabella Wei, interpretando a Lady Araminta Gun y sus hijas Rosamund y Posy respectivamente.
