Se confirmó el estreno de la serie spin-off de The Office: cuándo llegará al streaming

A través de las redes sociales de la plataforma de streaming estadounidense, informaron: "Por fin algunas buenas noticias. The Paper llega el 4 de septiembre a Peacock". Junto con este posteo, agregaron una fotografía de la serie spin-off y se pudo observar un periódico llamado Toledo Truth Teller, sobre el cual estará basada la producción.

