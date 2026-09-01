Lionel Richie internado: preocupación por el ícono pop tras un show en St. Louis

La indisposición del cantante ocurrió luego de que sufriera signos evidentes de fatiga y mareos que lo obligaron a detener su presentación.

El artista Lionel Richie encendió todas las alarmas de la industria de la música por su ingreso en forma voluntaria en un hospital de St. Louis luego de una presentación de su gira actual.

El cantante, ícono del pop , se sometió a algunas pruebas médicas debido a un cuadro de de deshidratación leve , según informó el sitio de espectáculos TMZ.

La indisposición del intérprete ocurrió esta sábado pasado a la noche en The Muny, cuanto parte de su equipo notó alguna fragilidad y le acercó una silla para que terminara el tema All Night Long.

La salud de Lionel Richie ya había presentados contratiempos durante la gira por 26 ciudades llamada Sing A Song All Night Long. El cantante de pop y soul, que se presenta con la banda Earth, Wind & Fire, debió sentarse en medio de Dancing on the Ceiling por sufrir mareos, en su concierto en Minnesota. Esto derivó en la cancelación anticipada del show y la reprogramación de sus recitales en Chicago y Columbus.

En julio pasado, Richie bromeó entre canciones sobre su necesidad urgente de consumir electrolitos para continuar, durante una presentación en el Madison Square Garden de Nueva York .

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La trayectoria de Lionel Richie

Los años de gloria de Lionel Richie ocurrieron principalmente entre finales de los años 70 y la década de 1980, período en el que pasó de ser el líder de la banda The Commodores donde popularizó temas como Easy y Three Times a Lady a convertirse en una de las estrellas solistas más grandes del mundo.

Ganó 4 premios Grammy sobre 33 nominaciones y jurado del programa American Idol desde 2018, y es considerado una de las creadores de canciones románticas y de pop más importantes del siglo XX. Como solista brilló en canciones que son un ícono como ello, Say You, Say Me y la coautoría del icónico tema benéfico de 1985 We Are The World junto a Michael Jackson.