¡Cuando Lionel conoce a Lionel!: el emotivo encuentro entre Richie y Messi

Sin ocultar su felicidad el compositor norteamericano dejó plasmado en redes sociales el particular encuentro y no ocultó el orgullo de saber que el campeón del mundo lleva su nombre por él. “Cuando Lionel conoció a Lionel”, comenzó el posteo junto a un collage sobre la secuencia y agregó: “Su madre le puso mi nombre... y aquí estamos. ¡Qué alegría conocerte después de tantos años!”.

Embed - Lionel Richie on Instagram: "When Lionel meets Lionel! His mother named him after me… and now here we are. Great meeting you after all these years #lionelmessi : Dirk Vanoucek" View this post on Instagram A post shared by Lionel Richie (@lionelrichie)

En la misma secuencia se puede ver al argentino con una campera blanca estrechando la mano del intérprete Say you, Say me mirándolo con total admiración.

En una oportunidad, la madre del rosarino, Cecilia Cuccittini, contó en la televisión argentina que, junto a su marido, Jorge, habían elegido ponerle Leonel. Sin embargo, al momento de anotarlo, el padre del ex Barcelona hizo un pequeño cambio cuando llegó al registro civil: lo anotó como Lionel. “Cuando vino de anotarlo, casi lo mato. Le puso así porque nos gustaba mucho Lionel Richie”, confesó.

Lionel Richie vuelve a la Argentina

Según se anunció, el artista norteamericano Lionel Richie regresará a la Argentina en el marco de su gira internacional.

La presentación será el próximo 11 de septiembre en el Movistar Arena donde el astro internacional hará un repaso por sus más grandes éxitos.

Lionel Richie es una de las figuras más influyentes en la historia de la música, con una carrera que abarca más de múltiples décadas y una impresionante cantidad de éxitos que han marcado a generaciones.

Su álbum Can’t Slow Down (1983) vendió más de 20 millones de copias y le valió el premio Grammy a Álbum del Año. Canciones como Hello, All Night Long y Say You, Say Me (ganadora del Óscar a Mejor Canción Original) lo consolidaron como un gigante del pop