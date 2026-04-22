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Se estrena Michael en cines: ¿cómo aborda la película el legado de Michael Jackson?

La cinta distribuida por Universal Pictures, que dio mucho de qué hablar desde su estreno internacional, ya se puede ver en la pantalla grande. ¿Es una buena biopic o se queda en el camino?

Camila Olivera
Jaafar Jackson debuta en el cine con Michael (2026) interpretando a su tío

Jaafar Jackson debuta en el cine con Michael (2026) interpretando a su tío, Michael Jackson.

Hay figuras que, a pesar de las controversias, han sabido sostener el cariño del público y se han convertido en máximos referentes en el mundo. Maradona en el fútbol, Myke Tyson en el boxeo y Woody Allen en el cine son algunos ejemplos: personalidades que fueron muy destacadas, pero que también enfrentaron grandes polémicas. En la música, ese lugar lo ocupa Michael Jackson. Porque el Rey del Pop es una leyenda: sus canciones siguen sonando y despertando todo tipo de emociones, incluso décadas después, pero también sigue siendo objeto de debates y cuestionamientos.

La famosa supo reinventarse y sumó seguidores en las redes sociales.
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Ahora, en las biopics hay una gran grieta: las personas que quieren saber todo sobre el ídolo, hasta meterse en las entrañas de su historia, y otras que prefieren quedarse con el brillo de la superficie. Y en la vida de Michael Jackson hay demasiada tela para cortar. Entonces… ¿hay posibilidad de poder hablar de toda su vida en un metraje de 127 minutos?

michael the jackson 5
La película recorre los inicios del artista como líder de The Jackson 5, una de las bandas más icónicas de la música.

La película recorre los inicios del artista como líder de The Jackson 5, una de las bandas más icónicas de la música.

Dirigida por Antoine Fuqua (Día de entrenamiento, El justiciero), producida por Graham King (Bohemian Rhapsody) y protagonizada por Jaafar Jackson –en su debut cinematográfico–, Michael hace un recorrido por la vida del Rey del Pop, desde el descubrimiento de su talento como líder de The Jackson 5 hasta convertirse en una estrella mundial cuya ambición creativa despertó una gran ambición por consagrarse como el mayor ícono de la industria de la música.

La gran cuestión acá es: ¿es una buena película o no? Depende para quién. Si uno busca ver un espectáculo, es un filme acertado. Tiene un despliegue visual increíble, y las coreografías y recreaciones de videoclips son deslumbrantes (mención especial para la escena de Thriller, que es increíble). Pero lo mejor que tiene es el sonido y la selección de música –que es algo que está implícito, porque… es obra de Michael Jackson–.

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La recreación del videoclip de “Thriller” es uno de los momentos más deslumbrantes de la película.

La recreación del videoclip de “Thriller” es uno de los momentos más deslumbrantes de la película.

Pero todo esto se eleva gracias a la incorporación de Jaafar Jackson, quien es sobrino de Michael Jackson. El protagonista brilla por su excelencia en su primer trabajo en el cine, y honra a su tío con una interpretación que no cae solamente en la imitación. Tiene un talento inmensurable, y transmite una energía que hipnotiza al espectador. Mientras que el resto del reparto –que incluye a Colman Domingo, Kat Graham, Miles Teller, Nia Long y Juliano Valdi– también está muy bien, pero Colman es quien se destaca, en parte, porque es el "villano" de la historia.

Y en relación a eso, hay un punto fundamental que muchos van a criticar: en qué se centra la historia. Hay quienes esperan ver muchas cuestiones que suceden en la vida del Rey del Pop, pero acá lo más significativo es su relación con Joseph Jackson, el patriarca de la familia Jackson, pero también el creador y mánager de The Jackson 5. Y un sinfín de escenas sobre el ascenso a la fama del artista, sus videoclips y temas más icónicos. Pero no aborda mucho más que eso. Entonces, muchos la van a tildar como poco arriesgada, porque no se centra en ciertas polémicas conocidas, como Elvis (2022), ni busca una conexión mucho más profunda como la Better Man (2024) de Robbie Williams o la Rocketman (2019) de Elton John.

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La figura de Joseph Jackson, padre y mánager, ocupa un lugar central en la película.

La figura de Joseph Jackson, padre y mánager, ocupa un lugar central en la película.

En definitiva, Michael es un gran espectáculo para disfrutar en la pantalla grande, pero sin pedirle mucho más que eso. Es deslumbrante, entretenida y llena de talentos, pero prefiere el homenaje antes que el riesgo y tiene una decisión narrativa que va a sorprender –no necesariamente para bien– a más de uno.

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