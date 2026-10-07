Las emotivas palabras de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi: "Hay noches que explican una vida entera"

Antonela Roccuzzo le dedicó un sentido posteo en redes sociales a Lionel Messi tras su despedida de la Selección argentina en el estadio Monumental ante 86 mil personas. En una noche única que quedará grabada a fuego para su familia y para todos los argentinos, el ídolo usó por última vez la camiseta celeste y blanca y su compañera de vida estuvo junto a él y sus hijos para acompañarlo. "¡Gracias por enseñarnos tanto! Te amamos, Leo Messi", escribió en su cuenta de Instagram.
En las horas posteriores a la despedida de la leyenda del fútbol mundial de la Selección argentina, las redes sociales se inundaron de posteos emotivos en alusión al último partido de Lionel Andrés Messi con la 10 celeste y blanca. Su esposa le dedicó unas palabras que se viralizaron en segundos y superaron el millón de likes.
"Hay noches que explican una vida entera. Y anoche fue una de esas. Qué hermoso fue verte rodeado de tanto cariño, de tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años. Ese amor te lo ganaste. Lo construiste con tu forma de ser, con tu humildad, con tu compromiso y con el corazón que dejaste siempre por esta camiseta. Qué orgullo haber recorrido este camino a tu lado y qué emoción verte cerrar una etapa tan enorme de tu vida de esta manera. ¡Gracias por enseñarnos tanto! Te amamos, Leo Messi. ¡Siempre con vos!", escribió Antonela junto a un carrusel de fotos.
La noche en Núñez representó un cierre de ciclo cargado de emoción. La compañera de toda la vida del crack estuvo en el palco junto al círculo íntimo, que viajó desde Rosario, y se emocionó con cada gesto de la gente. Entre lágrimas y sonrisas, cantó, filmó y vibró con la ovación de las 86 mil almas que despidieron al ídolo que dejó números de leyenda con la camiseta nacional.
En su mensaje, resaltó lo que todos vieron en la cancha y fuera de ella: la entrega total, la humildad intacta y el amor incondicional que acompañó cada paso, desde Barcelona hasta Miami. Una despedida que mezcló épica deportiva con ternura familiar, como esas historias que hacen del fútbol algo más grande que un juego.
La historia de Messi detrás de su canción favorita, dedicada a Antonela Roccuzzo
Uno de los momentos más emotivos para Lionel Messi en su despedida fue la sorpresa que le preparó Un poco de ruido de volver a juntar a una banda que él escuchaba mucho en su infancia: Grupo Cali. Fueron ellos quienes se encargaron de cantar una canción, la favorita del capitán, la cual le recuerda a Antonela Roccuzzo.
Amor de Chat, el máximo hit de Grupo Cali, era una de las canciones que Leo escuchaba en sus primeros años en España. La canción habla sobre un amor a distancia que se mantiene sin el contacto físico cotidiano, coincidiendo con la etapa en la que Messi tuvo que dejar lejos a su familia, amigos y amores en Rosario al ir a jugar a España. Su amor a distancia era Antonela.