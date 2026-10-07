Las emotivas palabras de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi: "Hay noches que explican una vida entera" Tras la despedida en el Monumental, la compañera de vida del 10 resumió con emoción la última noche de su carrera con la camiseta de la Selección argentina, marcada por ovaciones y orgullo colectivo. "¡Gracias por enseñarnos tanto! Te amamos, Leo Messi", escribió. Agregar C5N en









La familia Messi en la noche de despedida del ídolo de la Selección argentina en el estadio Monumental.

Antonela Roccuzzo le dedicó un sentido posteo en redes sociales a Lionel Messi tras su despedida de la Selección argentina en el estadio Monumental ante 86 mil personas. En una noche única que quedará grabada a fuego para su familia y para todos los argentinos, el ídolo usó por última vez la camiseta celeste y blanca y su compañera de vida estuvo junto a él y sus hijos para acompañarlo. "¡Gracias por enseñarnos tanto! Te amamos, Leo Messi", escribió en su cuenta de Instagram.

En las horas posteriores a la despedida de la leyenda del fútbol mundial de la Selección argentina, las redes sociales se inundaron de posteos emotivos en alusión al último partido de Lionel Andrés Messi con la 10 celeste y blanca. Su esposa le dedicó unas palabras que se viralizaron en segundos y superaron el millón de likes.

"Hay noches que explican una vida entera. Y anoche fue una de esas. Qué hermoso fue verte rodeado de tanto cariño, de tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años. Ese amor te lo ganaste. Lo construiste con tu forma de ser, con tu humildad, con tu compromiso y con el corazón que dejaste siempre por esta camiseta. Qué orgullo haber recorrido este camino a tu lado y qué emoción verte cerrar una etapa tan enorme de tu vida de esta manera. ¡Gracias por enseñarnos tanto! Te amamos, Leo Messi. ¡Siempre con vos!", escribió Antonela junto a un carrusel de fotos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) La noche en Núñez representó un cierre de ciclo cargado de emoción. La compañera de toda la vida del crack estuvo en el palco junto al círculo íntimo, que viajó desde Rosario, y se emocionó con cada gesto de la gente. Entre lágrimas y sonrisas, cantó, filmó y vibró con la ovación de las 86 mil almas que despidieron al ídolo que dejó números de leyenda con la camiseta nacional.

En su mensaje, resaltó lo que todos vieron en la cancha y fuera de ella: la entrega total, la humildad intacta y el amor incondicional que acompañó cada paso, desde Barcelona hasta Miami. Una despedida que mezcló épica deportiva con ternura familiar, como esas historias que hacen del fútbol algo más grande que un juego.