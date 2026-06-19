Lanzan colección de ropa inspirada en Diego Maradona: ¿cómo es?

El legado de Diego Maradona traspasa el mundo del deporte y el fútbol, en particular, y se multirplica en negocios como el de la marca oficial de ropa: se trata de un línea exclusiva inspirada en el "Diez" y que tiene la autorización de la familia.
Con el mardo del Mundial 2026, se presentó públicamente la nueva línea de indumentaria textil del ídolo de fútbol, a través del sitio web Maradona Official. Dalma y Gianinna Maradrona, Diego Jr. Jana Maradona y Dieguito Fernando, deron el visto bueno para la colección cápsula.
Las prendas tienen una mezcla de diseño urbano con el mundo y la mística futbolera, después de lograr el aval de sus herederos. Esto aclararon en la plataforma: “Los herederos de Maradona nos dieron acceso al archivo, a las historias, a las personas que estuvieron allí. Esta colección es el resultado de esa relación. Cada pieza está aprobada, cada referencia verificada. ‘Autorizado por la familia’ significa exactamente eso”.
Cómo es la ropa de marca Diego Maradona
La primera colección de ropa de Diego Maradona está integrada por 14 diseños exclusivos sobre 3 aspectos distintivos del futbolista en su carrera: el númerpo 10, que es lo más representativo de la historia del fútbol mundial y que se replica en varias de las prendas, la huella, representada por la huella de la mano del ídolo, que según los diseñadores se representa con un "corchete" y el archivo, es decir que la indumentaria refleja el recorrida de la carrera profesional de Maradona. En ese punto muchos de la ropa tiene el dibujo del "Gol del Siglo", anotado por Maradona contra los ingleses en el Mundial de México 1986.