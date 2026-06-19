Lanzan colección de ropa inspirada en Diego Maradona: ¿cómo es? La cápsula cuenta con 14 prendas inspiradas en Diego Maradona, con la aprobación y el acceso al archivo familiar de Dalma Maradona, Gianinna Maradona, Diego Jr., Jana y Dieguito Fernando. Agregar C5N en









La familia de Diego Maradona autorizó la colección cápsula en homenaje al Diez. Redes sociales

El legado de Diego Maradona traspasa el mundo del deporte y el fútbol, en particular, y se multirplica en negocios como el de la marca oficial de ropa: se trata de un línea exclusiva inspirada en el "Diez" y que tiene la autorización de la familia.

Con el mardo del Mundial 2026, se presentó públicamente la nueva línea de indumentaria textil del ídolo de fútbol, a través del sitio web Maradona Official. Dalma y Gianinna Maradrona, Diego Jr. Jana Maradona y Dieguito Fernando, deron el visto bueno para la colección cápsula.

Las prendas tienen una mezcla de diseño urbano con el mundo y la mística futbolera, después de lograr el aval de sus herederos. Esto aclararon en la plataforma: “Los herederos de Maradona nos dieron acceso al archivo, a las historias, a las personas que estuvieron allí. Esta colección es el resultado de esa relación. Cada pieza está aprobada, cada referencia verificada. ‘Autorizado por la familia’ significa exactamente eso”.