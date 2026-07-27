27 de julio de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara el nutricionista que trabaja con la Selección argentina

Luciano Spena intentó atender al ídolo durante su internación domiciliaria en Tigre y nunca llegó a ser recibido por él. La Justicia investiga la eventual responsabilidad del equipo médico que trató al exfutbolista antes de su fallecimiento.

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Luciano Spena viajó al Mundial 2026 como nutricionista de la Selección argentina.

Luciano Spena viajó al Mundial 2026 como nutricionista de la Selección argentina.

El juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona suma este lunes un nuevo testimonio clave: el del nutricionista Luciano Spena, quien intentó atender al ídolo durante su internación domiciliaria en Tigre y nunca llegó a ser recibido por él. Su declaración se da en el marco del debate que se lleva adelante en los tribunales de San Isidro, donde se investiga la eventual responsabilidad del equipo médico que trató al Diez antes de su fallecimiento.

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Spena había sido citado semanas atrás por los fiscales adjuntos del Departamento Judicial de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, pero no pudo presentarse en esa oportunidad porque se encontraba en el exterior junto al plantel de la Selección argentina, encabezado por Lionel Messi. El profesional acompaña al equipo nacional como nutricionista y formó parte de la delegación en el Mundial 2026, organizado conjuntamente por Canadá, México y Estados Unidos.

La visita rechazada

El episodio que llevará a Spena al estrado se remonta al 18 de noviembre de 2020, una semana antes de la muerte de Maradona. Ese día, el nutricionista se presentó en la vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez, acompañado por el médico clínico Pedro Di Spagna, también imputado en la causa. Ambos habían sido convocados por Swiss Medical para evaluar el estado de salud del exfutbolista, pero Maradona decidió no recibirlos.

Un testimonio antes de la etapa pericial

La declaración de Spena será una de las últimas antes de que arranque el tramo dedicado a la Junta Médica, instancia en la que dos equipos de peritos expondrán conclusiones divergentes sobre las causas y circunstancias de la muerte del ídolo, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

En el proceso están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Edith Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna. Todos enfrentan la acusación de homicidio simple con dolo eventual por la atención brindada al exfutbolista en sus últimos días.

Por separado, la enfermera Dahiana Gisela Madrid será juzgada en un proceso con jurados populares una vez que concluya este debate principal, aunque esa causa permanece demorada por un planteo de recusación contra la jueza María Coelho, todavía sin resolver ante un tribunal superior.

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