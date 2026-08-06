Jornada caliente

Reviví la maratónica sesión en la que el Senado aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

La iniciativa logró la media sanción con 37 votos a favor, 33 en contra y 0 abstenciones en la votación general. A pesar del resultado, el Gobierno sufrió otro revés legislativo: después de dar marcha atrás con las modificaciones a la Ley de Tierras por falta de consenso, también tuvo que dar de baja el capítulo sobre la Ley de Manejo del Fuego.

- 6 de agosto 2026 - 07:59
El oficialismo busca aprobar la reforma sobre propiedad privada tras retirar la ley de Tierras

El oficialismo busca aprobar la reforma sobre propiedad privada tras retirar la ley de Tierras

El Senado aprobó en general el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque se trata de una versión recortada ya que el Gobierno retiró el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego. La votación terminó con 37 votos a favor, 33 en contra y cero abstenciones, luego de una jornada atravesada por las discusiones en el recinto y los intentos del oficialismo para conseguir los respaldos necesarios.

Antes del debate, el Gobierno ya había retirado el capítulo que proponía modificar la Ley de Tierras para elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de extranjeros, una modificación que había generado fuertes cuestionamientos y que finalmente no llegó a ser discutida en el recinto por la falta de apoyo parlamentario.

Durante la votación en particular, el Senado dio luz verde a los cambios en la legislación sobre desalojos y expropiaciones. El apartado referido a desalojos quedó aprobado por 36 votos a favor, 33 en contra y una abstención, en tanto que el capítulo sobre expropiaciones consiguió 37 apoyos, 33 rechazos y no registró abstenciones.

Desalojos express: el Senado aprobó, en particular, la modificación un régimen que afecta a los inquilinos

El Senado aprobó, con 36 votos a favor, 33 en contra y 1 abstención, las modificaciones al régimen de desalojos incluidas en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El capítulo introduce cambios en los procedimientos judiciales para la recuperación de inmuebles y establece nuevas herramientas para agilizar los procesos de desocupación.

Luz verde al capítulo sobre las modificaciones en el régimen de expropiaciones

La iniciativa, que logró 37 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención, incorpora nuevos requisitos para declarar la utilidad pública de un bien y amplía los criterios que deberán cumplirse para que el Estado avance con ese mecanismo.

Se aprobó en general la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Con 37 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención, el Senado aprobó en general el proyecto antes de pasar a la votación capítulo por capítulo.

Antes de la votación en general, se cayó la modificación de la Ley de Manejo del Fuego

Minutos antes de la votación en general, La Libertad Avanza resolvió retirar del proyecto las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, uno de los puntos cuestionados por sectores opositores y organizaciones ambientales. De esta manera, el oficialismo avanzó con una versión más acotada de la iniciativa.

Patricia Bullrich defendió el proyecto antes de la votación y disparó contra la oposición

El cierre del debate quedó en manos de Patricia Bullrich, quien utilizó su intervención para defender el proyecto y responder a los cuestionamientos de la oposición. Con un discurso atravesado por fuertes cruces en el recinto, la senadora apuntó contra gobiernos anteriores, organizaciones sociales y dirigentes opositores, a quienes responsabilizó por conflictos vinculados a la ocupación de tierras y el manejo de las expropiaciones.

Durante su exposición, Bullrich insistió en que la iniciativa busca "dar certeza" sobre la propiedad privada y justificó las modificaciones sobre desalojos y expropiaciones. Además, defendió la decisión del oficialismo de retirar el capítulo de tierras rurales y aseguró que el Gobierno optó por construir consensos antes que avanzar con una mayoría circunstancial.

José Mayans criticó la política externa de Javier Milei y la dependencia de Estados Unidos

José Mayans apuntó contra Javier Milei por la política exterior y vinculó el proyecto con la disputa por los recursos naturales. En el inicio de su discurso recordó el aniversario de los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki para advertir sobre el escenario internacional, cuestionó el alineamiento del Gobierno con Estados Unidos e Israel y acusó al Presidente de vulnerar la Constitución al autorizar el ingreso y salida de tropas sin intervención del Congreso.

Además, rechazó la reforma por considerarla "profundamente inconstitucional" y advirtió que busca facilitar la privatización de bienes del Estado y flexibilizar normas sobre tierras, desalojos y manejo del fuego. También afirmó que la eliminación del capítulo sobre extranjerización de tierras fue consecuencia del rechazo social, destacó el resultado electoral en Santiago del Estero como un mensaje contra el oficialismo y denunció una represión a la manifestación frente al Congreso.

Carolina Moisés advirtió que la reforma pone en riesgo la soberanía

La senadora Carolina Moisés rechazó el proyecto al sostener que habilita un modelo que favorece el "saqueo" de los recursos naturales y la especulación sobre las tierras. Aseguró que Argentina siempre recibió a los inmigrantes "con los brazos abiertos", pero advirtió que no aceptará "extranjeros personeros de la prepotencia" ni intereses que busquen convertir al país en "una colonia gobernada desde afuera".

Además, defendió la permanencia de la Ley de Manejo del Fuego, reclamó un debate más profundo sobre posibles modificaciones y remarcó que la tierra "es historia, identidad y soberanía" para las provincias. También cuestionó que no se haya consultado a los pueblos originarios y cerró con una definición: "La tierra no es tierra, es la patria misma".

Fernando Salino enumeró los recursos estratégicos de Argentina: "Por esto vienen"

El senador peronista Fernando Salino afirmó que la Argentina posee recursos estratégicos que despiertan el interés internacional y enumeró las principales riquezas del país: la segunda reserva mundial de gas no convencional, el 20% del litio del planeta, importantes yacimientos de cobre, oro, plata y uranio, además de la cuarta reserva de petróleo no convencional.

Luego amplió el listado con el tercer acuífero más grande del mundo, 170 millones de hectáreas de tierras fértiles, el liderazgo como primer exportador de harina y aceite de soja y tercero de maíz, junto con su potencial en energías renovables, reservas de agua dulce y biodiversidad. "Por esto vienen", concluyó al justificar su rechazo al proyecto.

José María Carambia le exigió disculpas públicas a Benegas Lynch tras tratar de "tibios" a los bloques provinciales

El senador José María Carambia le reclamó al oficialista Benegas Lynch que pida "disculpas públicas" por haber calificado de "tibios ignorantes del medio" a los partidos provinciales que rechazaron el proyecto. "Es fácil ser gritón desde una banca; lo difícil es gobernar", lanzó, al cuestionar sus declaraciones.

Carambia defendió el voto de los espacios provinciales al remarcar que se opusieron a la iniciativa por considerar que afectaba la soberanía nacional. Además, advirtió sobre la "extranjerización encubierta" de tierras mediante contratos de superficie forestal, pidió fortalecer la inversión de capitales nacionales y sostuvo que "no todos los derechos son absolutos".

Alejandra Vigo acusó al oficialismo de avanzar "a los empujones" con la reforma

La senadora por Córdoba, Alejandra Vigo, cuestionó el modo en que el oficialismo llevó adelante el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y aseguró que el proyecto cambió de forma permanente durante su discusión. Recordó que el texto tuvo "18 o 19 versiones" y sostuvo que ni siquiera los legisladores sabían cuál era la redacción definitiva que se estaba votando.

En ese sentido, definió la iniciativa como un "caballo de Troya" que reunía temas sin relación entre sí para habilitar modificaciones de fondo, entre ellas la reforma sobre tierras rurales que finalmente fue retirada. Sobre el cierre de su exposición, calificó el proyecto como un "verdadero mamarracho" y confirmó su voto en contra.

Gerardo Zamora cargó contra Javier Milei: "Estamos viviendo un gobierno totalmente deshumanizante"

El senador Gerardo Zamora cuestionó con dureza al Gobierno de Javier Milei al asegurar que desde diciembre de 2023 la Argentina atraviesa una etapa signada por "discursos de odio, violencia y confrontación" que profundizaron la división entre los argentinos. Además, sostuvo que el oficialismo impulsa iniciativas para favorecer intereses económicos concentrados y advirtió que la administración mileista insistirá con proyectos como la reforma de la Ley de Tierras.

También acusó al Ejecutivo de ejercer presiones sobre las provincias mediante la retención de fondos y de condicionar las decisiones de los legisladores. En ese contexto, calificó a la gestión libertaria como "un gobierno totalmente deshumanizante", criticó la falta de inversiones pese a las reformas impulsadas y llamó a construir consensos para defender el federalismo, la soberanía y el desarrollo nacional.

Terenzi sostuvo que la reforma tendría consecuencias "muy graves" para el ambiente y el territorio

La senadora Edith Terenzi, que fue la primera de los jefes de bloque en comenzar con el cierre, sostuvo que la reforma propuesta tendría consecuencias profundas para el país y advirtió que eliminar protecciones sobre el manejo del fuego implicaría dejar sin resguardo humedales, bosques implantados y áreas naturales protegidas. En ese sentido, remarcó que se trata de un cambio "regresivo" que pondría en riesgo ecosistemas estratégicos y las futuras generaciones.

Al fundamentar su rechazo, la legisladora chubutense recordó que el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se pronunció en contra de las modificaciones por considerar que debilitan herramientas clave para preservar recursos hídricos, glaciares, humedales y bosques nativos. Además, alertó que avanzar con esa reforma significaría ir en contra del Acuerdo de Escazú y de los principios ambientales establecidos en la Constitución Nacional.

Terenzi también defendió la continuidad de la Ley de Tierras al asegurar que, para la Patagonia, el territorio está íntimamente ligado a la soberanía nacional. Recordó episodios históricos como el conflicto del Beagle, la Guerra de Malvinas y el plebiscito de 1902 en Trevelin para remarcar que la defensa del suelo argentino forma parte de la identidad patagónica, y celebró que finalmente se retirara del proyecto el capítulo sobre la extranjerización de tierras rurales.

Atauche defendió la propiedad privada y cargó contra el kirchnerismo

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche, aseguró que la iniciativa busca "volver a generar confianza" en la Argentina y sostuvo que la propiedad privada fue vulnerada durante años. En ese sentido, afirmó que el "riesgo Kuka" todavía desalienta las inversiones y planteó que el oficialismo intenta reparar esa "herida" institucional que, según dijo, dejaron décadas de gobiernos kirchneristas.

Además, el senador jujeño apuntó contra Milagro Sala y las organizaciones sociales en Jujuy, a las que acusó de promover usurpaciones y sembrar miedo entre los vecinos. "Al que te saca la propiedad privada un chico de cinco años le dice ladrón", afirmó, y rechazó las críticas opositoras al remarcar que "la propiedad privada es para todos los argentinos", no solo para los sectores de mayores recursos.

Martín Soria cargó contra Reidel, Sturzenegger y Adorni

El senador Martín Soria sostuvo que el Gobierno persigue "sistemáticamente" la derogación de la Ley de Tierras desde el inicio de la gestión de Javier Milei y recordó que el intento ya había sido incluido en el DNU 70/2023 y luego en la Ley Bases. En ese marco, apuntó contra Federico Sturzenegger, a quien rebautizó como "Destruxenegger", y cuestionó que haya impulsado una norma sobre la "inviolabilidad de la propiedad privada" pese a haber participado, según afirmó, del corralito de 2001.

Además, volvió sobre las declaraciones de Demian Reidel, al recordar que el exfuncionario había dicho en Estados Unidos que "el problema de la Argentina y la Patagonia es que está llena de argentinos", una frase que, según Soria, expone el verdadero objetivo del oficialismo respecto de los recursos naturales. También ironizó sobre Manuel Adorni, al asegurar que "la única obra pública que van a dejar es la cascada en la casa de Adorni", en referencia a la política de paralización de obras.

El rionegrino aseguró que la reforma busca "blindar" futuras privatizaciones y advirtió que, al incorporar nuevas condiciones para las expropiaciones, el Estado tendría enormes dificultades para recuperar empresas estratégicas. "Con esta ley quieren garantizar que todo lo que se malvenda nunca más pueda ser recuperado por el pueblo argentino. Quieren asegurar que nunca recuperemos esas empresas. Así de dañinos. Son una joda", lanzó durante su intervención.

Benegas Lynch, dueño de una empresa de venta de tierras a extranjeros, arremetió contra la oposición

Joaquín Benegas Lynch, senador de libertario, arremetió contra sus pares opositores y sostuvo que quienes critican el proyecto dejaron al país con "57% de pobres" y "211% de inflación". Además, rechazó que utilicen la defensa de Malvinas para oponerse a la iniciativa sobre tierras y afirmó que desconocen la realidad productiva argentina.

El senador Joaquín Benegas Lynch durante la sesión del 6 de agosto.

El senador Joaquín Benegas Lynch durante la sesión del 6 de agosto.

Benegas Lynch afirmó que el 95% de la tierra continúa en manos de productores argentinos y apuntó contra quienes, según expresó, "nunca estuvieron en el sector privado". También destacó el respaldo de los bloques aliados y sostuvo que ese acompañamiento representa una muestra de diálogo dentro del Senado.

Florencia López advirtió que Javier Milei quiere vender al país de "un plumazo"

La senadora de Unión por la Patria sostuvo que el Gobierno buscaba eliminar las restricciones sobre la venta de tierras rurales a extranjeros y advirtió que eso podía afectar recursos naturales estratégicos. "Este presidente quería extranjerizar, quería vender todo y borrar de un plumazo las limitaciones puestas en la ley de tierras", afirmó.

Además, López destacó la intervención de excombatientes de Malvinas, quienes presentaron un amparo para frenar la aplicación del DNU 70/23 que modificaba la normativa. Según la legisladora, la medida cautelar que suspendió su vigencia permitió defender "la soberanía nacional" y el territorio argentino.

Juan Carlos Pagotto relativizó los cuestionamientos al proyecto

El senador de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlo Pagotto, sostuvo que los desalojos deben analizarse dentro del marco del debido proceso legal y remarcó que quienes sean demandados tienen garantizado el derecho de defensa. "El proceso es la respuesta civilizada del derecho a determinados conflictos legales o jurídicos", afirmó.

Además, Pagotto cuestionó las críticas al proyecto y señaló que los procedimientos judiciales permiten que cada parte pueda presentar sus argumentos antes de una resolución. En ese sentido, aseguró que la iniciativa no elimina garantías constitucionales y sostuvo que la propiedad privada y la defensa en juicio están protegidas por la Constitución.

Wado de Pedro cuestionó el retiro del capítulo de extranjerización de tierras y habló de "proyecto de país"

El senador de Unión por la Patria cuestionó que el oficialismo haya retirado del proyecto el capítulo referido a la modificación de la Ley de Tierras y sostuvo que esa discusión permitía "mostrarle a la sociedad qué proyectos de país tienen en mente". Además, afirmó que la iniciativa ponía en debate la defensa del territorio y la soberanía nacional.

En ese sentido, De Pedro sostuvo que la Argentina debe defender sus recursos naturales y recordó que la construcción del país como nación implicó "sangre, esfuerzo" y la lucha de próceres que buscaron consolidar la soberanía. "Tenemos que volver a defender políticas nacionales", afirmó durante su exposición en el Senado.

Fernando Rejal alertó por los recursos naturales de Argentina y cuestionó la apertura a capitales extranjeros

El senador peronista Fernando Rejal destacó las riquezas naturales del país durante el debate y señaló que Argentina cuenta con el 20% del litio del planeta, la segunda reserva de gas no convencional, la cuarta de petróleo no convencional y el tercer acuífero más grande del mundo, además de importantes yacimientos minerales.

En ese sentido, cuestionó la iniciativa al considerar que podría facilitar la extranjerización de tierras y recursos estratégicos. "Esta ley se debería llamar Argentina está de remate", afirmó Rejal, quien sostuvo que el país tiene una enorme capacidad productiva y advirtió sobre una supuesta entrega del patrimonio nacional.

Nadia Márquez cuestionó al peronismo por invocar la doctrina social de la Iglesia y criticó el aborto

La senadora de La Libertad Avanza cuestionó a los legisladores peronistas que durante el debate hicieron referencia a la doctrina social de la Iglesia y sostuvo que, tras la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, no deberían recurrir a esos principios. "Antes de hablar de la doctrina social de la Iglesia recomiendo leerla", expresó.

Además, Márquez defendió el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y aseguró que busca acelerar los procesos de desalojo, limitar expropiaciones y brindar "seguridad jurídica". Durante su exposición, relató casos de conflictos territoriales en Neuquén y cuestionó las ocupaciones de tierras por parte de grupos autodenominados mapuches.

Uñac acusó al Gobierno de impulsar una "entrega del país en cuotas"

El senador Sergio Uñac, de Unión por la Patria, aseguró que la eliminación del capítulo sobre tierras fue posible porque "lo frenamos" junto a gobernadores, sectores productivos y "una gran mayoría de la sociedad argentina". Además, advirtió que el oficialismo volverá a impulsar esa reforma "en algún otro proyecto de ley".

Sobre el cierre, vinculó la iniciativa con la política económica de Javier Milei y citó una publicación periodística del diario Clarín para cuestionar el entusiasmo presidencial por las desregulaciones: "Gemía y tenía orgasmos". "Esta es una entrega del país en cuotas", concluyó al rechazar el proyecto.

Lucía Corpacci calificó el proyecto como una "ley de desprotección y de entrega" del territorio

La senadora Lucía Corpacci, de Unión por la Patria, advirtió que la "verdadera preocupación son las tierras rurales" y alertó que la iniciativa podría facilitar el desalojo de familias y comunidades que las habitan desde hace generaciones. Además, sostuvo que detrás de la reforma existen "intereses internacionales" sobre grandes extensiones del país.

Al cerrar su exposición, cuestionó el espíritu de la iniciativa y afirmó: "Sinceramente creo que el nombre no es de inviolabilidad, sino que es una ley de desprotección y de entrega de nuestro territorio". También advirtió que la norma habilitaría la compra de tierras estratégicas por parte de capitales extranjeros.

Qué dijo Silvana Schneider sobre las reformas para agilizar los desalojos

Durante el debate, la senadora Silvana Schneider defendió las reformas para acelerar los desalojos al sostener que el proyecto introduce cambios en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en el Código Civil y Comercial. "Se establece la sustanciación de los mismos mediante juicios sumarísimos, acelerando los procesos y, sin dudas, evitando dilaciones procesales", afirmó.

Además, destacó que la iniciativa fortalece las herramientas judiciales para actuar frente a las usurpaciones. "Le da la potestad, la facultad al juez para poder entregar, restituir de inmediato el inmueble a su titular con una sola caución juratoria", señaló. También remarcó la creación de "un procedimiento especial" para los casos en los que durante los desalojos se vean afectadas personas vulnerables.

Mariano Recalde destacó la movilización social contra la reforma de la Ley de Tierras

El senador Mariano Recalde, legislador justicialista, felicitó al pueblo argentino por involucrarse en el debate y sostuvo: "Ha tomado conciencia, ha estudiado y conocido los términos de una parte importante de esta ley. Se expresó públicamente de manera contundente a través de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, la Iglesia y centros de estudio".

Además, aseguró que esa participación fue decisiva para frenar la iniciativa: "Hubo una movilización importantísima que tuvo como resultado esta victoria parcial de impedir que se apruebe el capítulo de modificación de la Ley de Tierras que facilitaba la extranjerización". "Si hubo cambios en la voluntad de muchos representantes del pueblo es porque el pueblo se expresó", concluyó.

Una senadora libertaria de Tierra del Fuego ratificó su respaldo al proyecto

La legisladora Belén Monte de Oca, de La Libertad Avanza, remarcó: "Una de las innovaciones más relevantes tiene que ver con la posibilidad de que el juez ordene la restitución del inmueble antes de dictar la sentencia definitiva. La propuesta de reforma busca que el dueño de un inmueble pueda recuperar su propiedad de manera rápida eliminando todos los trámites que existen y terminando con la industria del juicio como una herramienta de especulación".

Un senador de La Pampa anticipó que votará en contra

El legislador Daniel Bensusán, del bloque justicialista, cargó contra el proyecto: "De este lado estamos los que defendemos la soberanía, el federalismo, las provincias, las economías regionales. Quienes voten esta ley, están del lado de entregar la Argentina a los Estados extranjeros y yo no voy a ser cómplice de eso".

Fracasó el intento opositor de que el proyecto vuelva a comisión

El senador del Partido Justicialista José Mayans realizó una moción para que el proyecto vuelve a comisiones. Argumentó que el dictamen final recién fue enviado este mediodía. La propuesta fue sometida a votación y obtuvo 31 votos positivos, y 38 negativos, por lo cual la moción fue descartada y la sesión continúa.

Bullrich: “Le pedimos al gobierno de Brasil que su embajador vuelva al país”

“Creo que hoy estamos trabajando fuerte en muchísimos frentes con Brasil y eso va a seguir. Le pido al presidente Lula y a Brasil que vuelva el embajador Bitelli a Argentina. Queremos que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que argentina y Brasil han mantenido siempre”, expresó la senadora oficialista.

El pin de los senadores de Unión por la Patria por las Islas Malvinas

Los legisladores del bloque se apersonaron en el recinto con el distintivo que hace referencia a la bandera que los jugadores de la Selección argentina desplegaron durante los festejos en el campo de juego tras ganarle la semifinal a Inglaterra en el Mundial 2026.

Joaquín Benegas Lynch admitió que tiene una empresa que vende tierras, pero aclaró que no hay conflicto de intereses

“Fundé mi empresa en 2020, estoy en el sector agropecuario hace más de 20 años, mi empresa se dedica a la administración de campos y al asesoramiento de dueños y compradores de campos, los evaluamos, producimos carne y granos. En esto no hay ningún hallazgo. La ley exige para excusarse un interés directo y singular, derecho a mi empresa. Nada más alejado de la realidad”, justificó el senador libertario para responder a la impugnación impulsada por su del peronismo, Juliana Di Tullio.

La legisladora había manifestado que Lynch encuentra en un conflicto de intereses para debatir el proyecto por ser director de una empresa inmobiliaria dedicada a la comercialización de tierras.

“Pido que se rechace por carecer de sustento legal, y que se reafirme el pleno derecho a participar y votar. El bloque de La Libertad Avanza vino a transformar la realidad de todos los argentinos para bien”, cerró Benegas Lynch.

El oficialismo logró el quorum y la sesión comenzó con las cuestiones de privilegios

Tras una moción pedida por la senadora Patricia Bullrich y aprobada a mano alzada, sin debate, Fernández Sagasti y Flavio Fama finalmente no podrán votarán de manera virtual.

"Quiero mocionar que de acuerdo al artículo 227 del reglamento, eh mociono que a partir de un debate que se ha hecho público, que ha surgido sobre el tema de posibles eh licencias o voto eh digamos no presencial, estos temas con la presentación de proyectos parlamentarios necesarios para poder habilitar este tema, se discuta en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Mociono esto para que el cuerpo se expida y podamos seguir este debate en la comisión respectiva", pronunció la legisladora antes de la votación.

Luis Juez admitió errores en el manejo del capítulo de Tierras: "Lo defendimos mal"

El legislador oficialista brindó una entrevista donde asumió que al bloque le "faltó inteligencia y picardía" para defender el proyecto y acusó al kirchnerismo: "Los campeones del relato instalaron un título horrible en un momento complejo".

Previo al inicio de la sesión, la oposición denuncia que no está el texto final para votar

La presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, Juliana Di Tullio, pidió que la iniciativa regrese a comisión tras las modificaciones introducidas por el oficialismo en las últimas horas.

A través de sus redes sociales, la senadora sostuvo que, a pocas horas del inicio de la sesión, “el oficialismo no tiene la última versión que van a llevar al recinto” y consideró que, ante esa situación, “esta discusión tiene que volver a comisión”.

Patricia Bullrich: "Se acabó la Argentina donde el usurpador tenía más derechos que el dueño"

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, realizó un posteo para reducir los daños que provocó en el Gobierno la decisión de retirar el proyecto que reformaba la Ley de Tierras ante el amplio rechazo social que tuvo la iniciativa.

Calles afectadas y desvíos en la zona del Congreso

Los mayores inconvenientes para circular se concentrarán sobre las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia, además de la calle Hipólito Yrigoyen, donde se espera la mayor concentración de manifestantes. También habrá columnas que llegarán desde la Avenida 9 de Julio por Avenida de Mayo hasta las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar la circulación vehicular en el perímetro delimitado por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio durante gran parte de la jornada.

Cómo funcionará el transporte público:

Los cortes también impactarán en el transporte público. Al menos 22 líneas de colectivos modificarán sus recorridos mientras permanezcan las restricciones en la zona.

Las líneas alcanzadas son la 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168. Los servicios que circulan de norte a sur serán desviados principalmente por las avenidas Belgrano, Independencia y Córdoba, mientras que los recorridos de este a oeste utilizarán como alternativas las avenidas Jujuy y 9 de Julio hasta que finalice la movilización.

Fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso

Como es habitual en cada sesión legislativa bajo el gobierno de Javier Milei, el Congreso amaneció vallado y se espera un fuerte operativo de seguridad ante la manifestación contra las iniciativas del oficialismo que serán debatidas en el Senado.

Cómo estará el clima a la hora del debate

El debate en el Senado se desarrollará bajo condiciones meteorológicas adversas. Para las 14, horario previsto para el inicio de la sesión, el pronóstico indica un 70% de probabilidades de lluvia, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por vientos en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Además de las precipitaciones, se espera un marcado descenso de la temperatura a lo largo de la jornada, con ráfagas que podrían complicar la permanencia de quienes participen de la movilización convocada frente al Congreso. Pese al pronóstico, las organizaciones sociales, ambientales y políticas ratificaron la protesta prevista para este jueves.

Cambios en la ley de Manejo del Fuego: qué dice el nuevo proyecto

Uno de los capítulos que el oficialismo intentará convertir en ley modifica la normativa sobre manejo del fuego. El proyecto elimina las restricciones temporales que impedían cambiar el destino de los terrenos afectados por incendios forestales, aunque mantiene la obligación de realizar tareas de restauración ambiental.

Además, deroga la prohibición que impedía durante 30 años desarrollar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o modificar el uso de suelos incendiados en determinadas zonas. Desde el Gobierno sostienen que se trata de revertir las reformas incorporadas durante la gestión de Alberto Fernández.

Reforma del régimen de desalojos: los detalles

La iniciativa también introduce modificaciones al Código Civil y Comercial para ampliar quiénes pueden solicitar un desalojo judicial. El texto habilita a que cualquier persona que acredite un derecho o un interés legítimo afectado pueda iniciar el procedimiento.

A su vez, faculta a los jueces a ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando consideren verosímil el derecho invocado. En los casos en que existan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, el proyecto establece un plazo de hasta diez días para procurar una alternativa habitacional antes de concretar el desalojo.

Cambios en las expropiaciones: las claves de la reforma

El proyecto también propone modificaciones a la legislación sobre expropiaciones. Entre ellas, establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y reconoce el derecho a reclamar una indemnización por lucro cesante cuando sea una consecuencia directa e inmediata de la expropiación.

Asimismo, fija un límite máximo de 90 días para la denominada ocupación temporánea anormal de un inmueble. La propuesta incorpora además la creación del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, organismo que administrará una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria destinada a centralizar trámites, pagos, certificados e informes registrales de todo el país.

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