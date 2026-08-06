Reviví la maratónica sesión en la que el Senado aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Martín Soria cargó contra Reidel, Sturzenegger y Adorni

El senador Martín Soria sostuvo que el Gobierno persigue "sistemáticamente" la derogación de la Ley de Tierras desde el inicio de la gestión de Javier Milei y recordó que el intento ya había sido incluido en el DNU 70/2023 y luego en la Ley Bases. En ese marco, apuntó contra Federico Sturzenegger, a quien rebautizó como "Destruxenegger", y cuestionó que haya impulsado una norma sobre la "inviolabilidad de la propiedad privada" pese a haber participado, según afirmó, del corralito de 2001.

Además, volvió sobre las declaraciones de Demian Reidel, al recordar que el exfuncionario había dicho en Estados Unidos que "el problema de la Argentina y la Patagonia es que está llena de argentinos", una frase que, según Soria, expone el verdadero objetivo del oficialismo respecto de los recursos naturales. También ironizó sobre Manuel Adorni, al asegurar que "la única obra pública que van a dejar es la cascada en la casa de Adorni", en referencia a la política de paralización de obras.

El rionegrino aseguró que la reforma busca "blindar" futuras privatizaciones y advirtió que, al incorporar nuevas condiciones para las expropiaciones, el Estado tendría enormes dificultades para recuperar empresas estratégicas. "Con esta ley quieren garantizar que todo lo que se malvenda nunca más pueda ser recuperado por el pueblo argentino. Quieren asegurar que nunca recuperemos esas empresas. Así de dañinos. Son una joda", lanzó durante su intervención.