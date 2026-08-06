Reviví la maratónica sesión en la que el Senado aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Calles afectadas y desvíos en la zona del Congreso
Los mayores inconvenientes para circular se concentrarán sobre las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia, además de la calle Hipólito Yrigoyen, donde se espera la mayor concentración de manifestantes. También habrá columnas que llegarán desde la Avenida 9 de Julio por Avenida de Mayo hasta las inmediaciones del Palacio Legislativo.
Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar la circulación vehicular en el perímetro delimitado por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio durante gran parte de la jornada.
Cómo funcionará el transporte público:
Los cortes también impactarán en el transporte público. Al menos 22 líneas de colectivos modificarán sus recorridos mientras permanezcan las restricciones en la zona.
Las líneas alcanzadas son la 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168. Los servicios que circulan de norte a sur serán desviados principalmente por las avenidas Belgrano, Independencia y Córdoba, mientras que los recorridos de este a oeste utilizarán como alternativas las avenidas Jujuy y 9 de Julio hasta que finalice la movilización.