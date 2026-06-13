Maradona, Messi y el Mundial 2026: la fiesta que une a escoceses y argentinos en EEUU En la previa del debut de la Selección argentina, los hinchas de Escocia sorprendieron con su fanatismo hacia Lionel Messi y el recuerdo de Diego Maradona. Por Agregar C5N en









El hincha argentino con los esoceses en el bar de Boston y una fiesta mundialista en honor al Diez. Redes sociales

Pocas horas después de que se inicie el Mundial 2026, ocurrió lo que suele pasar con todo argentino que viaja por el mundo y es conectado con Diego Maradona. Esta vez se trató de un grupo de hinchas escoceses que encontraron a un argentino en un bar y protagonizaron un momento viral.

Las imágenes corresponden a una cantina de Boston, una de las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA, donde los fanáticos del Seleccionado escocés se cruzaron con un ciudadano argentino que tenía puesta la remera de Lionel Messi.

Lejos de ser una ocasión para alentar la rivalidad, los europeos se sumaron al fanatismo por el ídolo de Villa Fiorito con cánticos, cervezas y aplausos, y terminaron todos juntos en un tributo al Diez.

Embed Los Escoceses vieron a un ARGENTINO en Boston, LO SUBIERON EN ANDAS y empezaron a cantar por MARADONA.



GENIOS pic.twitter.com/3l9i5wWDsd — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) June 12, 2026 Otro video viral mostró a la hinchada escocesa entonando su canción de cancha más emblemática: No Scotland, no party ("No hay fiesta sin Escocia"), que lleva la melodía del tema de Rodrigo La mano de Dios. Se convirtió en una muestra fiel de lo que es el espíritu mundialista, más allá de las victorias o derrotas que implica la competencia.