Maradona, Messi y el Mundial 2026: la fiesta que une a escoceses y argentinos en EEUU

Pocas horas después de que se inicie el Mundial 2026, ocurrió lo que suele pasar con todo argentino que viaja por el mundo y es conectado con Diego Maradona. Esta vez se trató de un grupo de hinchas escoceses que encontraron a un argentino en un bar y protagonizaron un momento viral.
Las imágenes corresponden a una cantina de Boston, una de las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA, donde los fanáticos del Seleccionado escocés se cruzaron con un ciudadano argentino que tenía puesta la remera de Lionel Messi.
Lejos de ser una ocasión para alentar la rivalidad, los europeos se sumaron al fanatismo por el ídolo de Villa Fiorito con cánticos, cervezas y aplausos, y terminaron todos juntos en un tributo al Diez.
Otro video viral mostró a la hinchada escocesa entonando su canción de cancha más emblemática: No Scotland, no party ("No hay fiesta sin Escocia"), que lleva la melodía del tema de Rodrigo La mano de Dios. Se convirtió en una muestra fiel de lo que es el espíritu mundialista, más allá de las victorias o derrotas que implica la competencia.
Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026
La Selección argentina se medirá con Argelia, que será el primer rival del equipo que lidera Lionel Messi en el Mundial 2026 por el Grupo J. El partido será el martes 16 de junio de 2026, desde las 22 (hora argentina), en el estadio Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos, una de las sedes elegidas para recibir partidos de la Copa FIFA.